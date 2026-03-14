Playback-Panne im ZDF bei Chris Normans Auftritt

Chris Norman passierte in der "Giovanni Zarrella Show" eine kleine Panne. Der 75-Jährige sang kurz am Mikrofon vorbei.

Bei der "Giovanni Zarrella Show" hatte Chris Norman die Ehre, zwei Mal zu singen. Der 75-Jährige präsentierte zum Start seine neue Single "Lifelines". Später performte er seinen größten Hit "Lay Back in the Arms of Someone". Doch dabei unterlief ihm ein kleiner Fehler.

Die "Bunte" hatte genau bei seinem Auftritt hingeschaut und entdeckt, dass Norman zum Songbeginn nicht ganz richtig vor dem Mikrofon stand und dabei kurz daran vorbeisang. Zu dem Zeitpunkt spielte schon das Playback. Für ungeschulte Augen ist dies kaum zu erkennen.

Nach wenigen Takten positionierte er sich richtig und sang direkt ins Mikrofon. Der restliche Auftritt verlief ohne weitere Probleme. Dem Studio-Publikum fiel die Panne nicht auf. Sie schunkelten, tanzten und sangen glücklich mit.