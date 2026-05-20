Cher wird 80: Ist dieser simple Ernährungstrick das Geheimnis ihrer ewigen Jugend?

Die Pop-Ikone feiert am 20. Mai 2026 ihren 80. Geburtstag und sieht so aus, als hätte sie mit der Zeit einen sehr guten Deal ausgehandelt. Natürlich: Ganz ohne Beauty-Docs, Botox & Co. dürfte auch bei Cher nicht alles gelaufen sein. Aber ihr jugendlicher Look kommt nicht nur aus der Spritze.

Es gibt Frauen, die altern. Und dann gibt es Cher. Die Musik- und Filmlegende feiert am 20. Mai ihren 80. Geburtstag – und liefert dabei wieder einmal den Beweis, dass Glamour keine Altersgrenze kennt. Seit über sechs Jahrzehnten steht Cher im Rampenlicht, erfindet sich immer wieder neu und sieht dabei so fantastisch aus, dass man fast vergisst, wie lange sie schon Popgeschichte schreibt.

Dass bei diesem Look vermutlich nicht nur grüner Tee, Schlaf und gute Laune im Spiel waren? Geschenkt. Cher hat nie so gewirkt, als würde sie sich für Beauty-Eingriffe rechtfertigen wollen. Warum auch? Wer so lange im Showbusiness überlebt, darf sich ruhig ein bisschen Unterstützung holen. Doch neben möglichen Beauty-Behandlungen gibt es offenbar auch ganz bodenständige Regeln, an die sich Cher seit Jahrzehnten hält.

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Das steht in ihrem Fitness-Buch

Schon 1991 veröffentlichte Cher gemeinsam mit Ernährungs- und Fitnessexperte Robert Haas das Buch „Forever Fit: The Lifetime Plan for Health, Fitness, and Beauty“. Darin geht es um ihre Ernährung, Bewegung und Beauty – also genau jene Mischung, die bis heute als Chers Anti-Aging-Formel gilt.

Besonders spannend: Cher setzte schon damals nicht auf Crash-Diäten, sondern auf langfristige Gewohnheiten. Viel Bewegung, bewusstes Essen, weniger Fett, mehr pflanzliche Lebensmittel – klingt nicht spektakulär, funktioniert aber offenbar ziemlich gut.

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Auf dieses Lebensmittel verzichtet Cher

Ein Lebensmittel kommt bei Cher besonders schlecht weg: Käse. In früheren Interviews erklärte sie, dass Käse für sie eines der schlechtesten Lebensmittel für den Körper sei – schwer verdaulich und oft zu fett- und cholesterinreich. Auch andere Milchprodukte sollen bei ihr nur selten auf den Tisch kommen.

Ganz ehrlich: Für viele wäre ein Leben ohne Käse härter als ein Leben ohne Filter. Aber Cher scheint genau darin einen ihrer Beauty-Tricks gefunden zu haben. Statt fettiger Snacks setzt sie lieber auf Lebensmittel, die Energie geben, statt müde zu machen.

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Brauner Reis statt Junkfood

Auch sonst achtet Cher seit vielen Jahren auf ihre Ernährung. Statt weißem Reis bevorzugt sie braunen Reis, dazu kommen viel Gemüse, Hülsenfrüchte und frisches Obst. Wenn die Lust auf Süßes kommt, greift sie lieber zu Früchten als zu schnellen Zuckerbomben.

Der Hintergrund: In den 1990er-Jahren soll Cher an Filmsets immer wieder mit Junkfood konfrontiert gewesen sein. Sie fühlte sich damit nicht wohl und holte sich schließlich professionelle Unterstützung. Das Ergebnis war ein Fitness- und Ernährungsplan, den sie gemeinsam mit Robert Haas auch in Buchform veröffentlichte.

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Gute Gene helfen natürlich auch

So ehrlich muss man sein: Ernährung ist wichtig, aber Cher dürfte auch genetisch ziemlich gute Karten gezogen haben. Ihre Mutter Georgia Holt wurde 96 Jahre alt. Auch in ihrer Familie spielte Fitness offenbar eine große Rolle.

Ist also Käseverzicht Chers großes Jugendgeheimnis? Vielleicht nicht allein. Wahrscheinlicher ist: Es ist die Kombination aus Disziplin, Sport, bewusster Ernährung, guten Genen, einem legendären Selbstbewusstsein – und ja, vermutlich auch ein bisschen Hilfe aus der Beauty-Abteilung.

Aber wenn Cher mit 80 so aussieht, darf man ruhig einmal darüber nachdenken, ob die Käseplatte am Abend wirklich sein muss. Zumindest bis zum nächsten Aperitivo.