Pop-Ikone CHER kommt als Musical nach Österreich

Das offizielle Musical über CHER kommt nach Weihnachten mit all ihren größten Hits nach Europa.

Linz. „The Cher Show“ bringt 2025 das Leben der Pop-Ikone erstmals als offizielles Musical nach Österreich und Deutschland. Mit 35 Welthits wie Believe, If I Could Turn Back Time und Strong Enough erzählt die Broadway-Erfolgsshow CHERs außergewöhnlichen Weg – voller Glamour, Rückschläge und Comebacks.

Drei Darstellerinnen verkörpern unterschiedliche Lebensphasen der Künstlerin und zeigen, wie sie sich immer wieder neu erfand. Original-Kostüme von Bob Mackie, opulente Choreografien und ein mitreißender Discosound machen die Europa-Premiere zu einem gefeierten Bühnenspektakel. In Linz gastiert die Show von 26. bis 28. Dezember 2025 in der TipsArena.