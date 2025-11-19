Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Ein Musical mit allen Cher-Hits.
© Showslot

The Cher Show

Pop-Ikone CHER kommt als Musical nach Österreich

19.11.25, 12:03
Teilen

Das offizielle Musical über CHER kommt nach Weihnachten mit all ihren größten Hits nach Europa. 

Linz. „The Cher Show“ bringt 2025 das Leben der Pop-Ikone erstmals als offizielles Musical nach Österreich und Deutschland. Mit 35 Welthits wie Believe, If I Could Turn Back Time und Strong Enough erzählt die Broadway-Erfolgsshow CHERs außergewöhnlichen Weg – voller Glamour, Rückschläge und Comebacks.

Lesen Sie auch

Drei Darstellerinnen verkörpern unterschiedliche Lebensphasen der Künstlerin und zeigen, wie sie sich immer wieder neu erfand. Original-Kostüme von Bob Mackie, opulente Choreografien und ein mitreißender Discosound machen die Europa-Premiere zu einem gefeierten Bühnenspektakel. In Linz gastiert die Show von 26. bis 28. Dezember 2025 in der TipsArena.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden