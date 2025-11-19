Amazon zündet den Black-Friday-Turbo: Diese Deals sind jetzt schon heiß

Der Black Friday 2025 startet offiziell erst am 20. November – Amazon legt aber wie immer den Frühstart hin. Schon jetzt purzeln die Preise bei Kindle, Samsung, Philips, Ninja & Co. Wir zeigen, wo sich der Griff zum Warenkorb schon vor dem großen Shopping-Event lohnt.

Black Friday 2025: Amazon startet die Rabattschlacht schon vor dem Start

Eigentlich fällt der große Shopping-Showdown erst in der Black-Friday-Woche: Vom 20. November bis 1. Dezember 2025 wird der Amazon-Shop traditionell zum Schnäppchen-Buffet. Der eigentliche Black Friday liegt heuer am 28. November, gefolgt vom Cyber Monday am 1. Dezember – doch Amazon hält sich wie gewohnt nicht besonders streng an den Kalender.

Statt brav zu warten, zieht der Online-Riese die Rabatt-Party vor: Bereits jetzt tauchen im Shop erste „Frühe Black-Friday-Angebote“ auf – von E-Readern über Tablets, Kopfhörern, Staubsauger-Roboter und Küchengeräten bis hin zu Fashion, Unterwäsche, Pflege und Kaffee. Wer ohnehin schon Wunschlisten pflegt, kann hier jetzt schon die ersten Häkchen setzen und sich ein paar Preis-Kracher vor dem ganz großen Andrang sichern.

Damit Sie sich nicht durch tausende Produkte wühlen müssen, haben wir uns durch die Angebotsflut geklickt und eine Auswahl der besten Deals herausgefiltert!

Diese frühen Amazon-Bestseller sind jetzt schon im Black-Friday-Modus

Amazon Kindle Paperwhite

Der neue Kindle Paperwhite* kommt im Frühstart direkt mit sattem Rabatt daher. Der E-Reader setzt auf ein größeres, 7-Zoll-Paperwhite-Display mit höherem Kontrast und schnelleren Umblätterzeiten – ideal für alle, die Romane am Stück inhalieren.

Deal-Check: Der neue Kindle Paperwhite liegt aktuell bei 141,17 statt 181,50 Euro – ein Rabatt von rund 22 Prozent. Für ein aktuelles Modell mit 7-Zoll-Display, langer Akkulaufzeit und Wasserfestigkeit ist das ein sehr stimmiger Frühstart-Preis im Vorfeld des Black Friday.

Wichtige Details:

7-Zoll-Paperwhite-Display mit höherem Kontrast

Bis zu 25 % schnelleres Umblättern

Ultradünnes, blendfreies Design für drinnen und draußen

Akkulaufzeit von bis zu 12 Wochen (USB-C-Ladung)

Wasserfest für sorgloses Lesen am Pool, in der Wanne oder am Strand

Zugriff auf Millionen Titel im Kindle-Shop, kompatibel mit Kindle Unlimited

Preis: 141,17 statt 181,50 €

Amazon Kindle Paperwhite (neueste Generation) – für 141,17 statt 181,50 Euro bei Amazon* © Amazon / Werbung

Samsung Galaxy Tab A9+

Dieses Samsung Galaxy Tab* zielt auf alle, die ein alltagstaugliches Android-Tablet für Streaming, Surfen und Social Media suchen, aber kein High-End-Budget auf den Tisch legen wollen.



Deal-Check: Das Tablet fällt von 251,09 auf 145,19 Euro – rund 42 Prozent Rabatt. Für ein Markentablet mit Android, 64 Gigabyte Speicher und 3D-Sound ist das ein auffälliger Frühdeal im unteren Preisbereich.

Wichtige Details:

Modell: Samsung Galaxy Tab A+ (Generation 2)

64 GB interner Speicher, per Karte erweiterbar

4 GB RAM

Betriebssystem: Android

3D-Sound, großes Display

Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden (Herstellerangabe)

Modelljahr 2023

Preis: 145,19 statt 251,09 €

Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi Android-Tablet – für 145,19 statt 251,09Euro bei Amazon* © Samsung / Werbung

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Die Samsung Galaxy Buds3 Pro* schieben sich als Premium-In-Ears in die Deal-Liste: Die Buds richten sich an alle, die unterwegs lieber in ihren eigenen Sound-Bubble abtauchen, ob im Zug, im Großraumbüro oder beim Spaziergang durch die Stadt.

Deal-Check: Von 251,09 auf 130,08 Euro reduziert – etwa 48 Prozent Rabatt. Für ANC-True-Wireless-In-Ears aus dem Samsung-Universum ist das ein kräftiger Frühstart-Deal, der preislich deutlich unter dem regulären UVP landet.

Wichtige Details:

True-Wireless-In-Ears (ohne Kabel, ohne Klinkenbuchse)

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

360° Audio

Bluetooth-Kopfhörer, kabellose Verbindung

Farbe: Silber

Inkl. Anymode Clear Cover

Preis: 130,08 statt 251,09 €

Samsung Galaxy Buds3 Pro – für 130,08 statt 251,09 Euro bei Amazon* © Samsung / Werbung

Roborock Q7 L5+ Saugroboter mit Wischfunktion

Der Roborock Q7 L5+* tritt direkt im Komplett-Set an: Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation, dazu starke 8.000 Pa Saugkraft, LiDAR-Navigation und ein Dual Anti-Tangle-System, das sich um verhedderte Haare auf den Bürsten kümmert.

Deal-Check: Der Preis fällt von 402,35 auf 201,67 Euro – also 50 Prozent Rabatt. Für ein Set inklusive Absaugstation, Wischfunktion und LiDAR-Navigation liegt der Deal klar im „dickes Schnäppchen“–Bereich für frühe Jäger.

Wichtige Details:

8.000 Pa HyperForce-Saugkraft

2-in-1: Saugen und Wischen

Automatische Staubentleerung über Absaugstation

Dual Anti-Tangle-System gegen Haarverhedderungen

Bis zu 60 dB Betriebsgeräusch (ultra-leise)

App-Steuerung

Preis: 201,67 statt 402,35 €

Roborock Q7 L5+ Saugroboter mit Wischfunktion – für 201,67 statt 402,35 Euro bei Amazon* © Roborock / Werbung

De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat

Die De’Longhi Magnifica S* zielt auf alle, die den morgendlichen Kaffee lieber frisch gemahlen aus dem Vollautomaten statt aus der Kapsel mögen. Dank klassischer Aufschäumdüse lassen sich Cappuccino und Latte Macchiato im Barista-Stil zubereiten.

Deal-Check: Der Vollautomat sinkt von 312,50 auf 271,26 Euro – rund 13 Prozent Rabatt. Kein Extremrabatt, aber für einen Marken-Vollautomaten mit Mahlwerk, Aufschäumdüse und Speicherfunktion ein solider Einstieg ins Black-Friday-Geschehen, wenn ohnehin eine Maschine auf der Wunschliste steht.

Wichtige Details:

Direktwahltasten plus Drehregler für Stärke und Menge

13-stufiges Kegelmahlwerk, Bohnenbehälter für bis zu 250 g Kaffeebohnen

Auch mit Kaffeepulver nutzbar

Kompakte, herausnehmbare Brühgruppe für leichte Reinigung

Klassische Aufschäumdüse für Milchschaum

Individuelle Speicherfunktion für Aroma, Kaffee- und Milchmenge

Preis: 271,26 statt 312,50 €

De’Longhi Magnifica S - Perfetto Kaffeevollautomat – für 271,26 statt 312,50 Euro bei Amazon* © De’Longhi / Werbung

PHILIPS OneBlade 360 Face & Body

Der Philips OneBlade 360 Face & Body* setzt auf das kombinierte Konzept aus Rasierer, Trimmer und Bodygroomer. Die Hybrid-Konstruktion richtet sich an alle, die zwischen „drei Tage“, „ordentlich kurz“ und „glatt“ wechseln wollen, ohne ständig zu einem anderen Gerät greifen zu müssen.

Deal-Check: Der Preis sinkt von 60,49 auf 35,27 Euro – etwa 42 Prozent Rabatt. Für ein Face-&-Body-Set mit mehreren Klingen und Aufsätzen ist das ein typischer Black-Friday-Kandidat, der vor allem im Geschenk-Segment auffällt.

Wichtige Details:

Elektrischer Rasierer, Trimmer & Bodygroomer in einem

3 x 360°-Klingen

3 x Trimmaufsätze (1, 3, 5 mm)

2 x Körperaufsätze

Nass- & Trockenrasur möglich

Akkulaufzeit: ca. 45 Minuten

Preis: 35,27 statt 60,49 €

PHILIPS OneBlade 360 Face & Body – für 35,27 statt 60,49 Euro bei Amazon*

© Philips / Werbung

Philips OneBlade Originalklingen

Wer bereits einen OneBlade im Badezimmer stehen hat, findet im 5er-Pack Philips OneBlade Originalklingen* den passenden Vorrat.

Deal-Check: Aktuell bei 35,28 statt 55,45 Euro – etwa 36 Prozent Rabatt. Für ein großes Klingenpaket aus dem Markenregal ist das ein attraktiver Vorratsdeal für alle, die bereits im OneBlade-Ökosystem unterwegs sind.

Wichtige Details:

Original OneBlade Technologie mit leistungsstarker Schneideeinheit

Für Trimmen, Stylen und Rasieren aller Haarlängen

Nass, trocken und unter der Dusche verwendbar

Langlebige Klingen: bis zu 4 Monate pro Klinge

Set enthält 5 Originalklingen

Preis: 35,28 statt 55,45 €

Philips OneBlade Original-Klingen – für 35,28 statt 55,45 Euro bei Amazon*

© Philips / Werbung

Philips Sonicare DiamondClean Smart

Die Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400* gehört zu den High-End-Schallzahnbürsten im Sortiment und zielt auf Nutzer, die bei der Mundpflege gerne ein paar Extras haben.



Deal-Check: Von 282,35 auf 151,25 Euro reduziert – rund 46 Prozent Rabatt. Damit rutscht die Schallzahnbürste deutlich unter ihre reguläre Preisregion und wird als Frühdeal interessant für alle, die ohnehin mit einem höherwertigen Modell liebäugeln.

Wichtige Details:

4 Putzmodi, 3 Intensitätsstufen

Drucksensor mit Leuchtring warnt bei zu starkem Druck

App-Anbindung für personalisierte Anleitung und Putztracking

Lieferumfang: Handstück, A3-Bürstenkopf, G3-Bürstenkopf, Ladeglas, USB-Reiseladeetui

Preis: 151,25 statt 282,35 €

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 elektrische Zahnbürste – für 151,25 statt 282,35 Euro bei Amazon* © Philips / Werbung

Philips Airfryer 5000-Serie

Der Philips Airfryer 5000-Serie* ist ein kompakter, 4,1-Liter-Airfryer mit 13 Zubereitungsarten – von Braten, Rösten und Grillen über Backen und Pfannengerichte bis hin zu Auftauen, Trocknen und Warmhalten. Dank Rapid Air Technologie werden Speisen außen knusprig und innen zart – mit wenig oder gar keinem zusätzlichen Öl.



Deal-Check: Preissturz von 80,66 auf 50,41 Euro – etwa 38 Prozent Rabatt. Für einen Marken-Airfryer mit mehreren Programmen und App-Anbindung ist das ein auffälliger Budget-Deal im Küchensegment.

Wichtige Details:

13 Zubereitungsarten

4,1-Liter: bis zu vier Portionen

Rapid Air Technologie für knusprige Ergebnisse mit wenig Öl

Touchscreen mit 8 Voreinstellungen

HomeID-App mit hunderten Rezepten

Preis: 50,41 statt 80,66 €

Philips Airfryer 5000-Serie Heißluftfritteuse L – für 50,41 statt 80,66 Euro bei Amazon* © Philips / Werbung

Ninja Heißluftfritteuse MAX PRO

Die Ninja MAX PRO* tritt als großvolumige Heißluftfritteuse mit 6,2-Liter-Schublade an, speziell in einer Amazon-exklusiven Version in Schwarz und Kupfer inklusive Silikonzange. Die Maschine kann laut Hersteller mit bis zu 75 Prozent weniger Fett frittieren und verspricht bis zu 60 Prozent Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Öfen.

Deal-Check: Von 151,25 auf 95,78 Euro – rund 37 Prozent Rabatt. Für eine größere Familien-Heißluftfritteuse mit mehreren Programmen, höherer Temperatur und Energie-Sparanspruch ist das ein klassischer Black-Friday-Star.

Wichtige Details:

Bis zu 75 % weniger Fett

Energiesparend: bis zu 60 % weniger Energieverbrauch

6 Zubereitungsfunktionen: Max Crisp, Heißluftfrittieren, Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren

Max Crisp mit bis zu 240 °C, ideal für Tiefkühlkost in Minutenschnelle

6,2-Liter-Schublade für 1-4 Personen

Gart bis zu 50 % schneller als Umluftöfen

Antihaftbeschichteter, spülmaschinenfester Korb und Crisper-Gittereinsatz

Preis: 95,78 statt 151,25 €

Ninja Heißluftfritteuse MAX PRO – für 95,78 statt 151,25Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Ninja CRISPi tragbare Airfryer-Heißluftfritteuse

Der Ninja CRISPi* richtet sich an alle, die Küchengeräte gerne kompakt, tragbar und multifunktional haben. Die 3,8-Liter-Heißluftfritteuse kommt in der exklusiven Farbe Stone Gold. Durch das vergleichsweise geringe Gewicht eignet sich der CRISPi auch für kleine Küchen, Büros oder Wochenendtrips.

Deal-Check: Der Preis fällt von 181,50 auf 131,09 Euro – etwa 28 Prozent Rabatt. Für einen tragbaren, PFAS-freien Airfryer mit Glasbehältern und Multitasking-Ausrichtung ist das ein spannender Frühdeal, vor allem für kleinere Haushalte.

Wichtige Details:

4-in-1-Funktion: Heißluftfrittieren, Braten, Warmhalten, Recrisp

3,8-Liter-Kapazität, bis zu 6 Portionen

PFAS-freie CleanCrisp-Glasbehälter, spülmaschinengeeignet

Kompaktes, platzsparendes Design, leicht zu verstauen

Tragbar und leicht

Lieferumfang: 1.700-W-Power-Pod (EU-Stecker), 2 Glasbehälter (1,4 l und 3,8 l), 2 Antihaft-Knusperbleche, 2 Aufbewahrungsdeckel

Preis: 131,09 statt 181,50 €

Ninja CRISPi tragbare Air fryer Heißluftfritteuse – für 131,09 statt 181,50 Euro bei Amazon* © Ninja / Werbung

Soundcore by Anker Over-Ear-Kopfhörer

Die Soundcore by Anker Q20i* positionieren sich als preisbewusste Over-Ear-Kopfhörer mit Hybrid-Active-Noise-Cancelling. Over-Ear-Bauweise, Hi-Res Audio, tiefer Bass und bis zu 40 Stunden Spielzeit im ANC-Modus machen das Modell für Pendler, den Büro-Alltag oder Serien-Marathons interessant.

Deal-Check: Von 50,41 auf 30,24 Euro – rund 40 Prozent Rabatt. Für Over-Ears mit Hybrid-ANC und Hi-Res-Support im Einstiegssegment ist das ein optimaler Preis für Budget-Shopper.

Wichtige Details:

Over-Ear: ohrumschließend

Hybrid Active Noise Cancelling (ANC)

Hi-Res Audio, bassbetonter Sound

Bis zu 40 Stunden Spielzeit im ANC-Modus

Kabellos via Bluetooth, zusätzlich 3,5-mm-Klinkenbuchse

Preis: 30,24 statt 50,41 €

Soundcore by Anker Q20i kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer – für 30,24 statt 50,41Euro bei Amazon* © Soundcore by Anker / Werbung

Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker

Der Google Fitbit Charge 6* verbindet Fitness-Tracking mit Google-Diensten wie Maps und Wallet. Mit bis zu sieben Tagen Akkulaufzeit, wasserabweisendem Gehäuse bis 50 Meter Tiefe und Kompatibilität mit iOS 15 und Android 9.0 deckt der Tracker viele Standardszenarien ab – von Laufstrecke bis Schlafanalyse.

Deal-Check: Der Tracker sinkt von 161,29 auf 89,74 Euro – etwa 44 Prozent Rabatt. Für ein aktuelles Wearable mit breitem Funktionspaket und inkludierter Premium-Phase ist das ein markanter Vorab-Deal.

Wichtige Details:

Bis zu 7 Tage Akkulaufzeit

Wasserabweisend bis 50 m Tiefe

Integriertes GPS, über 40 Trainingsmodi

Gesundheitsfunktionen: Stressmanagement-Index, Achtsamkeitssessions, SpO2-Überwachung, EKG-App für Herzrhythmus, inkl. Schlaftracking

6 Monate Premium-Mitgliedschaft im Lieferumfang

Armbänder in Größe S und L plus Ladegerät inklusive

Preis: 89,74 statt 161,29 €

Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker – für 89,74 statt 161,29 Euro bei Amazon* © Google / Werbung

Gusseisen Dutch Oven

Der Nuovva Dutch Oven* setzt auf emailliertes Gusseisen – ideal für Schmorgerichte, Brot, Eintöpfe oder Braten. Die Emaille-Beschichtung soll die Pflege erleichtern, da keine klassische Einbrenn-Prozedur nötig ist.

Deal-Check: Aktuell bei 48,40 statt 65,53 Euro – etwa 26 Prozent Rabatt. Für einen großen emaillierten Dutch Oven mit ofenfester Konstruktion ist das ein solides Angebot im Küchenbereich.

Wichtige Details:

Emaillierter Gusseisen-Topf (Dutch Oven) mit 6,1 Litern Volumen, 28 cm

Antihaft-ähnliche, glatte Emaille-Oberfläche für leichtere Reinigung

Ofenfest bis 260 °C

Gute Wärmespeicherung, geeignet für Schmoren, Braten und Anbraten

In mehreren Farben verfügbar (z. B. Rot, Blau, Grau, Grün)

Preis: 48,40 statt 65,53 €

Gusseisen Dutch Oven mit Deckel – für 48,40 statt 65,53 Euro bei Amazon* © Nuovva / Werbung

G-STAR Herren-Slim-Jeans

Die G-STAR 3301 Slim-Jeans* bringt den bekannten Slim-Schnitt der Marke mit Stretchanteil für mehr Komfort in den Kleiderschrank.

Deal-Check: Die Jeans fällt von 120,96 auf 43,42 Euro – rund 64 Prozent Rabatt. Für eine Markenjeans im Slim-Schnitt mit hohem Rabattfaktor gehört das klar in die Kategorie „Must-have“.

Wichtige Details:

Material: 89 % Baumwolle, 10 % recyceltes Polyester, 1 % Elasthan

Slim Fit: schmales Bein vom Oberschenkel bis zum Saum

Normale Leibhöhe, anliegender Bund

Verschluss: Knopf und Reißverschluss

Preis: 43,42 statt 120,96 €

G-STAR Herren 3301 Slim Jeans Jeans – für 43,42 statt 120,96 Euro bei Amazon* © G-Star / Werbung

Adidas Unisex Vs Pace 2.0 Shoes

Die Adidas Vs Pace 2.0* positionieren sich als schlichte, alltagstaugliche Sneaker im Unisex-Stil – ein unkomplizierter Freizeitschuh für Büro, Stadt und Alltag.

Deal-Check: Reduziert von 55,46 auf 31,61 Euro – etwa 43 Prozent Rabatt. Ein simpler, markiger Sneaker für Alltagslooks, der im Frühdeal deutlich unter die üblichen Markenpreise rutscht.

Wichtige Details:

Obermaterial aus synthetischem Nubuk

Gummisohle

Absatzform: kein Absatz

Normale Schuhweite

Handreinigung empfohlen

Nicht wasserfest

Preis: 31,61 statt 55,46 €

Adidas Unisex Vs Pace 2.0 Shoes – für 31,61 statt 55,46 Euro bei Amazon* © Adidas / Werbung

Vans Herren Ward Sneaker

Die Vans Ward* bleiben dem klassischen Vans-Look treu: Low-Top-Silhouette in Schwarz-Weiß, Wildleder-Canvas-Mix und charakteristische Seitenstreifen. Die Sneaker sind prädestiniert als Allrounder für Büro, Alltag und Freizeit.

Deal-Check:Der Preis fällt von 75,64 auf 42,73 Euro – rund 44 Prozent Rabatt. Für ein ikonisches Vans-Modell in klassischer Farbgebung ein klarer Sparvorteil.

Wichtige Details:

Low-Top- Sneaker in Schwarz-Weiß

Gepolsterter Knöchelbereich

Obermaterial aus Wildleder und dehnbarem Canvas

Weiche Zwischensohle für leichte Dämpfung

Klassische Vans-Seitenstreifen, Schnürverschluss

Preis: 42,73 statt 75,64 €

Vans Herren Ward Sneaker – für 42,73 statt 75,64 Euro bei Amazon*

© Vans / Werbung

BOSS Herren-Boxershorts 3P Power

Das BOSS Trunk 3P Power-Set* kombiniert eng anliegende Boxershorts aus Stretch-Baumwolle mit sichtbarem Logo am Bund. Der Fokus liegt auf schlichtem Design, hohem Tragekomfort und einer Passform, die im Alltag nicht verrutscht – kurz gesagt: Underwear-Basics im Markenlook.

Deal-Check: Von 45,32 auf 23,62 Euro – etwa 48 Prozent Rabatt. Für ein Marken-Unterwäsche-Set im Dreierpack ist das ein klarer Preisrutsch im Early-Bird-Segment.

Wichtige Details:

Dreierpack eng anliegende Trunks

Material: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

BOSS-Logo im Komfortbund

Cotton-Stretch-Material für Tragekomfort und optimale Passform

Preis: 23,62 statt 45,32 €

BOSS Herren Trunk 3P Power Dreier-Pack – für 23,62 statt 45,32 Euro bei Amazon*

© BOSS / Werbung

Schwiizer Schüümli Crema Kaffeebohnen

Die Schwiizer Schüümli Crema* setzen auf 100 Prozent Arabica-Bohnen und sind vor allem für Vollautomaten wie gemacht. Mit Rainforest-Alliance-Zertifizierung richtet sich die Mischung an Fans von aromatisch-intensivem Kaffee, die ihr Bohnenvorratspaket gleich im Kiloformat bevorzugen.

Deal-Check: Von 24,66 auf 16,74 Euro – etwa 32 Prozent Rabatt. Für ein Kilo Markenbohnen mit Zertifizierung ist das ein klassischer Vorratsdeal für alle, die puren Geschmack aus dem Vollautomaten bevorzugen.

Wichtige Details:

100 % Arabica-Bohnen

Stärkegrad: 3/5, mittlere Röstung

Aromatisch-intensiver Geschmack

Geeignet für Vollautomaten

1-kg-Beutel

Preis: 16,74 statt 24,66 €

Schwiizer Schüümli Crema – für 16,74 statt 24,66 Euro bei Amazon* © Schwiizer Schüümli / Werbung

Neutrogena Hydro Boost Aqua Gel

Das Neutrogena Hydro Boost Aqua Gel* setzt auf eine leichte Gel-Formel mit Hyaluronsäure. Speziell für normale Haut und Mischhaut konzipiert, zielt sie auf langanhaltende Feuchtigkeit ab.

Deal-Check: Von 10,07 auf 6,04 Euro – etwa 40 Prozent Rabatt. Für eine bekannte Drogerie-Marke mit Hyaluron ein Preis, der sich gerade beim Nachkaufen oder als Vorratskauf im frühen Black-Friday-Fenster bemerkbar macht.

Wichtige Details:

Laut Hersteller bis zu 6 x mehr Feuchtigkeit über 72 Stunden

Stärkt die Hautbarriere laut Hersteller um bis zu 80 %

Ölfrei, zieht schnell ein, verstopft die Poren nicht

50-ml-Glastiegel

Preis: 6,04 statt 10,07 €

Neutrogena Hydro Boost Aqua Gel – für 6,04 statt 10,07 Euro bei Amazon* © Neutrogena / Werbung

Levi’s Herren 501 Original Fit Jeans

Die Levi’s 501 Original Fit Jeans* ist der Denim-Klassiker, der sich hier mit kräftigem Rabatt in die Frühstart-Liste schiebt. Für alle, die lieber auf einen bewährten Schnitt setzen, statt jedem Mikrotrend hinterherzulaufen, ist dieser Deal ein ziemlich entspannter Einstieg in die Black-Friday-Saison.

Deal-Check: Von 110,93 auf 52,64 Euro – rund 53 Prozent Rabatt. Für eine ikonische Levi’s 501 mit Straight Fit und Knopfleiste ist das ein guter Marken-Deal deutlich unter dem sonst üblichen Preisniveau.

Wichtige Details:

Levi’s 501 Original Straight Fit Jeans

Klassische, gerade Passform mit Knopfleiste

Normale Passform an Gesäß und Oberschenkel

Gerades Bein, zeitloser Vintage-Look

Preis: 52,64 statt 110,93 €

Levi’s Herren 501 Original Fit Jeans – für 52,64 statt 110,93 Euro bei Amazon* © Levi’s / Werbung

Levi’s Damen 501 90’s Jeans

Die Levi’s 501 90’s Jeans* holt den Vintage-Look direkt in den Warenkorb – ohne stundenlanges Stöbern im Secondhand-Laden. Die lockere, gerade Passform mit Mid-Rise-Bund zielt auf alle, die den entspannten 90er-Schnitt mögen, aber trotzdem eine definierte Silhouette wollen.

Deal-Check: Von 70,51 auf 58,79 Euro reduziert – rund 17 Prozent Rabatt. Kein Preisfeuerwerk, aber für eine aktuelle Levi’s mit Trend-Schnitt ist das ein solider Frühdeal, der das Budget weniger stresst als der Normalpreis.

Wichtige Details:

Levi’s 501 ’90s Mid Rise Jeans

Mittlerer Bund, locker an Hüfte und Oberschenkel

Gerade Passform mit lässige 90er-Anmutung

Preis: 58,79 statt 70,51 €

Levi’s Damen 501 90’s Jeans – für 58,79 statt 70,51 Euro bei Amazon* © Levi’s / Werbung

OCOOPA Elektrische Handwärmer (2er-Pack)

Die OCOOPA Handwärmer UT3 Lite* sind das kleine Backup-Heizkraftwerk für kalte Finger – im Doppelpack und mit Magnetfunktion. So landen Sie beim Warten auf die Bahn oder beim Weihnachtsmarkt-Bummel nicht sofort in der Froststarre.

Deal-Check: Von 30,24 auf 22,18 Euro – rund 27 Prozent Rabatt. Für einen 2er-Pack magnetischer, wiederaufladbarer Handwärmer mit 5.000-mAh-Akku und drei Heizstufen ist das ein spannender Winter-Deal im unteren Preisbereich.

Wichtige Details:

2er-Pack wiederaufladbare Handwärmer

Vier starke Magnete zum schnellen Zusammenklicken

Ultradünn: ca. 1,85 cm

Gewicht: je ca. 65 g

3 Heizstufen, bis zu ca. 52 °C, Wärmeabgabe in wenigen Sekunden

5.000-mAh-Lithium-Akku mit USB-C-Ladeanschluss

Preis: 22,18 statt 30,24 €

OCOOPA Handwärmer Elektrisch (2er-Pack) – für 22,18 statt 30,24 Euro bei Amazon*

© OCOOPA / Werbung

TENBST Geldbörse mit RFID-Schutz

Das TENBST Gelbörse* zielt auf alle, die den Geldbeutel gern im Minimal-Format dabeihaben, aber trotzdem nicht auf Münzfach, Scheine und mehrere Karten verzichten wollen. Das kompakte Portemonnaie setzt auf ein schlankes Design, RFID-Blocker inklusive – für etwas mehr Ruhe beim Bezahlen im Getümmel.

Deal-Check: Von 31,99 auf 20,89 Euro – rund 35 Prozent Rabatt. Für ein schlankes Herren-Wallet mit RFID-Schutz, Münzfach und Karten-Pop-up liegt das Preisniveau im deutlich entspannten Bereich.

Wichtige Details:

Kompakte Maße: ca. 10 x 7 x 2,1 cm

Platz für bis zu 8 Karten, mehrere Geldscheine und Münzen

Magnetverschluss und Pop-up-Design für schnellen Kartenzugriff

RFID-Blockier-Technologie zum Schutz vor unbefugtem Auslesen

Material: künstliches Mikrofaser-Leder, wasser- und verschleißfest

Farbe: Schwarz

Preis: 20,89 statt 31,99 €

TENBST Slim Wallet mit RFID-Schutz – für 20,89 statt 31,99 Euro bei Amazon*

© TENBST / Werbung

SHEBA Katzen-Nassfutter Multipack

Das SHEBA Schalen-Multipack Sauce Collection* ist der Deal für alle, bei denen die Katze heimlich das Sagen über den Einkaufswagen hat. Ziel: eine vollwertige, ausgewogene Mahlzeit im Napf – ohne künstliche Farb- und Konservierungsstoffe.

Deal-Check: Von 24,28 auf 13,93 Euro – rund 43 Prozent Rabatt. Für 32 Schalen Marken-Nassfutter (je 85 Gramm) ist das ein klarer Vorrats-Deal, der preislich deutlich unter dem regulären UVP liegt.

Wichtige Details: