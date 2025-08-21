Alles zu oe24VIP
Der ORF bekommt neue Sendungen
© ORF

Wien

ORF gestürmt: Pro-Palästina-Aktivisten drangen am Küniglberg ein

21.08.25, 16:44
6 Demonstranten begaben sich in das ORF-Gebäude und beschmierten den Eingangsbereich.  Sie schafften es bis vor den Newsroom und setzten sich dort auf den Boden. Die Polizei hat die Störaktion bereits aufgelöst.

Wie der Kurier berichtet, sind mehrere Pro-Palästina-Demonstranten am Küniglberg in das ORF-Zentrum eingedrungen. Dort sollen sie den Eingangsbereich beschmiert haben und Palästina-Fahnen gehisst haben. Derzeit läuft ein Polizei-Großeinsatz.

"ORF enabled Genocide" 

Wie die Zeitung berichtet, sollen die Aktivisten den Schriftzug "ORF enabled Genocide" (Deutsch: Der ORF ermöglicht einen Genozid) auf den Boden gelegt haben. Außerdem sollen sie sich auf den Boden gesetzt haben.

Polizisten lösten Störaktion auf

Die Störaktion soll sich vor dem großen Newsroom abgespielt haben - die Polizei habe die Demonstranten bereits aus dem Gebäude transportiert.

"Zu keiner Zeit bestand Gefährdung von Personen oder ORF-Livesendungen, der Betrieb im ORF Newsroom war zu keiner Zeit unterbrochen", heißt es vom ORF in einer Stellungnahme.

