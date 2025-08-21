Fünfjähriger stürzte in Linz aus Erdgeschoßfenster in Kellerabgang

Das Kind ist auf einen Heizkörper geklettert.

Linz. Ein Fünfjähriger ist Mittwochnachmittag in Linz aus einem Fenster im Erdgeschoß in einen Kellerabgang gestürzt. Der Bub war auf einen Heizkörper geklettert und fiel dann aus dem geöffneten Fenster der Wohnung des Mehrparteienhauses. Der Bub wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. In der Wohnung befanden sich der Vater und eine ebenfalls fünfjährige Freundin des Sohnes. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt, so die Polizei.