Betrunkener schlägt Wiener Polizist – Beamter im Spital
Am Heiligen Abend

Betrunkener schlägt Wiener Polizist – Beamter im Spital

25.12.25, 11:29
 Ein Betrunkener hat am späten Nachmittag des Heiligen Abends in Wien-Mariahilf einen Polizisten ins Gesicht geschlagen und den Beamten verletzt. 

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hatten Rettungskräfte die Exekutive wegen eines aggressiven Patienten gegen 17.00 Uhr am Gumpendorfer Gürtel alarmiert. Beamte der Inspektion Stumpergasse bekamen, als sie am Ort des Geschehens eintrafen, von dem 28-jährigen deutschen Staatsbürger einiges an Schimpfwörtern zu hören.

Bei der Personenkontrolle versetzte der Mann einem Beamten unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Der Polizist erlitt eine Rissquetschwunde und eine Prellung, er wurde in ein Spital gebracht. Der Täter wurde festgenommen.

30-Jährige ohrfeigte einen Polizisten mehrfach

Bereits am Vormittag wurde eine Ladendiebin am Wiener Hauptbahnhof gestellt. Auch die 30-Jährige, die gegen 10.15 Uhr beim Diebstahl einer Jacke aus einem Geschäft erwischt worden war, attackierte die Polizei und gab einem Beamten mehrere Ohrfeigen. Die ungarische Staatsbürgerin wurde festgenommen.

