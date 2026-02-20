Sport-Influencer rasen auf Langlauf-Skiern durch Wien

Die Sport-Influencer von der "Stew Crew" machen wieder Wien unsicher: Diesmal auf Langlauf-Skiern.

Die Social-Media-Spitzensportler Jan und Matti nutzen das winterliche Wien für eine ausgedehnte Spritztour mit ihren Langlaufskiern.

"Schind dich, komm jetzt, zünden!!", die Stew Crew ballert mit Vollgas durch die schneebedeckte Hauptstadt. Mit Vollgas an Oper, Parlament vorbei und durch den Volksgarten.

Dafür hat sich das dynamische Duo den perfekten Tag ausgesucht, denn der Schnee soll bald wieder verschwinden, am Wochenende sind im Osten frühlingshafte Temperaturen angesagt.