Stromausfall zu Weihnachten! Schnee macht Probleme

Stromausfall, umfallende Bäume, Kälte und Ärger - in der Steiermark dürften sich so einige Bewohner die Wettersituation ärgern. Denn: Der Neuschnee macht Probleme!

Der Neuschnee am Christtag brachte in der Steiermark nicht nur winterliche Stimmung, sondern auch erhebliche Einschränkungen. Neben zahlreichen liegen gebliebenen Fahrzeugen kam es vor allem zu Stromausfällen: Gegen Mittag meldete die Energie Steiermark rund 2500 Haushalte ohne Stromversorgung.

Behebung kann ganzen Tag dauern

Grund dafür waren vor allem umgestürzte Bäume, die unter der Last des nassen Schnees nachgaben und auf Stromleitungen fielen. Kaum waren erste Störungen behoben, traten durch weitere Schneefälle neue Ausfälle auf. „Das Einsatz-Team der Energienetze Steiermark arbeitet daran, die Schäden möglichst rasch beheben zu können“, teilte die Energie Steiermark auf Facebook mit. Gleichzeitig wies man darauf hin, dass sich die Reparaturarbeiten über den gesamten Tag ziehen könnten.

Schnee hat es vor allem auf Weststeiermark abgesehen

Besonders stark betroffen war die Weststeiermark. Der Schwerpunkt der Ausfälle lag zwischen Deutschlandsberg und Stainz, zudem wurden auch aus dem Grenzgebiet zu Slowenien zahlreiche Störungen gemeldet. Mit dem Abklingen der Schneefälle entspannte sich die Lage im Laufe des Nachmittags zunehmend.

Am frühen Abend reduzierte sich die Zahl der betroffenen Trafostationen von teils zweistelligen Werten auf nur noch wenige. Einen aktuellen Überblick über bestehende Störungen bietet die Störungsübersicht der Energienetze Steiermark.