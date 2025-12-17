15 Jahre nach Eheversprechen: Mucha lernt jetzt Skifahren!

Das Verlegerpaar reist jetzt nach Obertrauern, wo es eine Premiere geben wird. Hoffentlich gehen die ersten Fahrversuche auf den Brettern, die in Österreich die Welt bedeuten, gut.

Fast 19 Jahre lebt Ekaterina Mucha nun schon in Österreich – 15 davon ist sie mit dem Verleger Christian Mucha verheiratet. Ob Baustellen an den schönsten Ecken Europas oder ein eher ungewöhnliches Eheversprechen: Langweilig wird es mit dem geschäftstüchtigen Medienunternehmer garantiert nie. Kurz vor Weihnachten wagt er ein Abenteuer der besonderen Art – und erinnert dabei an ein längst gegebenes Versprechen: Kann seine Gattin in nur fünf Tagen Skifahren lernen, so wie sie es ihm einst bei der Hochzeit versprochen hatte?

„Wir verbringen unseren Weihnachtsurlaub im Hotel Rigele Royal in Obertauern – Schneegarantie inklusive“, erzählt Christian. „Nach langer Überzeugungsarbeit habe ich Ekaterina beigebracht, dass man nur eine echte Österreicherin ist, wenn man Skifahren kann.“

Unattraktiver Skilehrer?

Fünf Tage lang wird die Blondine von einem Skilehrer begleitet. „Ursprünglich wollte ich den unattraktivsten von allen aussuchen, aber leider ist es jetzt ein sehr gutaussehender Mann“, gibt Christian mit einem Augenzwinkern zu.

Am 24. Dezember kehrt das Paar nach Wien zurück, um gemeinsam mit Hündin Emily Weihnachten zu feiern. Im Jänner heißt es dann: der Kälte entfliehen! Die Malediven locken – dort könnte Ekaterina ihre Skikünste allenfalls auf dem Wasser ausprobieren.





Zwischen österreichischen Pisten, tropischem Meer und einem Eheversprechen zeigt sich einmal mehr: Bei den Muchas ist Langeweile ein Fremdwort – Abenteuer gehört zur Ehe wie Schnee auf die Berge.