"Arm sterben" - Verleger Christian Mucha verscherbelt sein Erbe

Der Verleger trennt sich jetzt von einigen Wertgegenständen und lebt nach einem neuen Motto: "Sterben Sie arm - fliegen Sie First Class".

Verleger Christian Mucha hat angekündigt, sein Erbe deutlich zu reduzieren. Auf Facebook teilte er seinen Followern mit, dass er den Rucksack seines Besitzes „erleichtert“ – nach seinem neuen Motto: „Sterben Sie arm und fliegen Sie First-Class – wenn nicht, dann tun das Ihre Erben garantiert.“ Und davon hat Mucha reichlich. Aus zwei früheren Ehen hat der Geschäftsmann insgesamt vier Töchter.

Christian und Ekaterina Mucha. © Tischler

Mucha, bekannt für seine Leidenschaft für Sammlerstücke, schreibt, dass ihm die Trennung von seinen Errungenschaften nicht leichtfällt: „Viele von euch werden das nachvollziehen können – ich kann mich nur schwer von Dingen trennen, die ich erworben, ersteigert, geschenkt bekommen oder erschnorrt habe. Dennoch habe ich mir einen Ruck gegeben.“

Schloss Drasing ist noch in Muchas Besitz. Er plant allerdings den Verkauf. © privat

Ein Stück Mucha

Demnächst soll ein größerer Teil seiner Sammlung im Auktionshaus Amadeus in der Dorotheergasse 12, 1010 Wien, angeboten werden – entweder im Freiverkauf unter dem Titel „Wertvolles aus der Sammlung Mucha“ oder bei öffentlichen Auktionen.

Als Vorgeschmack präsentiert Mucha ein 184-teiliges Silberbesteck für 17.900 Euro. Der Verleger betont, dass es sich dabei um eine lohnende Investition handelt: „Allein der Silberwert dieses Frauenkopf-Bestecks (1867–1922) beträgt aktuell bei 10,1 kg Gewicht 13.000 Euro. Silber hat in den letzten Jahren deutlich zugelegt – da lag ich richtig.“

Anlagetipps von Mucha

Mucha gibt immer wieder Tipps in Richtung Geldanlagen. Auch bei Künstler Alex Kiessling ist er der Meinung, dass man sich ein Kunstwerk sichern sollte: "Bei dem geht's steil nach oben!"

@christianwmucha diesmal ein ausflug in die kunst. wer mich kennt, der weiß, dass ich ein leidenschaftlicher sammler bin. spezialisiert auf österreichische stimmungsimpressionisten. kaum gegenwart. doch gelegentlich kommt einem ein künstler unter, bei dem man förmlich riecht: bei dem geht’s steil nach oben. siehe raimund seidl, der seit ich ihn damals entdeckt habe, sich fantastisch entwickelt hat. alex kiessling scheint mir auch so einer zu sein. also, wer in kunst investieren will: mit rund 5.500€ ist man für ein 50-60 cm großes bild dabei. größere bilder, zum beispiel die „schwimmer-serie“, bewegen sich bei rund 20.000€. und großformate sind jetzt schon bei 40.000€ angelangt. meine meinung: ich glaube, da entsteht großes… ♬ Originalton - Christian W. Mucha

Wer also ein Stück Mucha für sein Wohnzimmer möchte, sollte schnell sein.