Ekaterina Mucha feierte ihren Geburtstag in Wien – und setzte dabei ein starkes Zeichen für Freundschaft über Grenzen hinweg. Auch ein unerwarteter Gast nahm daran teil.

„Elite“-Verlegerin Ekaterina Mucha lud kürzlich zu ihrer Geburtstagsfeier ins elegante „La Dorée“ in der Jasomirgottstraße ein und machte dabei mehr als nur fröhliche Stimmung. Gemeinsam mit ihren Freundinnen aus Ukraine, Russland, Weißrussland, Usbekistan und Armenien zeigte sie ein starkes Zeichen für Freundschaft und Zusammenhalt über Grenzen hinweg.

Ekaterina Mucha feierte im La Dorée in der Wiener Innenstadt. © zVg

Trotz der weltpolitischen Spannungen verstanden sich alle Gäste prächtig und verbrachten einen harmonischen Nachmittag miteinander. „Es ist ein feines und starkes Zeichen dafür, dass langjährige Freundschaft stärker wirkt als alle erbärmlichen Kriege dieser Welt“, sagt Mucha. Gegenseitige Toleranz und Unterstützung seien das Geheimnis ihrer langjährigen Verbundenheit.

Ekaterina Mucha freute sich über ein Blumenmeer zum Geburtstag. © zVg

Ex-Kanzler crashte die Damenrunde

Für zusätzlichen Spaß sorgte ein unerwarteter Party-Crasher: Ex-Kanzler Sebastian Kurz stattete Ekaterina Mucha und ihren Freundinnen einen vergnüglichen Besuch ab und gratulierte persönlich.

Sebastian Kurz crashte Muchas Geburtstagsparty © Alina Lehman / Instagram

Abgerundet wurde der feierliche Tag für die Verlegerin von einem wahren Blumenmeer, das die Jubilarin noch mehr strahlen ließ. Eine Feier, die nicht nur ausgelassen war, sondern auch ein Zeichen für Freundschaft, Respekt und Zusammenhalt setzte.