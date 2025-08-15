Ausgeraubt: Mucha verhöhnt seine Diebe

Verleger Christian W. Mucha wurde ausgeraubt - doch offenbar ist den Diebinnen beim Bargeld-Klau noch etwas wesentlich Kostbares entgangen...

Auf Facebook meldet sich der Verleger Christian W. Mucha mit einer lustigen Story.

Täterinnen beim Börserl-Klau gefilmt

Denn sein Geldbörserl wurde ihm offenbar geklaut - das Bargeld ist weg. Dochein kostbarer Gutschein ist den Diebinnen, die bei der Tat auch noch gefilmt wurden, wohl entgangen - ein Media-Markt Gutschein im Wert von 280 Euro. Der Betrag steht sogar auf der Karte. Doch dazu haben die Täterinnen nicht gegriffen.

"Es gibt dumme Diebe"

Mucha schreibt dazu in seinem Posting mit einem Foto des Gutscheins: "Es gibt Diebe - und es gibt dumme Diebe. Danke den beiden Diebinnen meiner Brieftasche dafür, dass sie einen Media-Markt Gutschein (ist wie bares) im Börsel gelassen haben.

"280 Euro im Müll entsorgt"

Weiter macht er sich darüber lustig: "Also haben die 2 Gewerbeganovinnen 280 Euro im Müll entsorgt - und wurden dabei noch dazu gefilmt..."