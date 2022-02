Duo kämpft um letztes Abfahrts-Ticket

Bereits vor der Abfahrt am Sonntag (4 Uhr) ist der Druck im ÖSV-Speed-Team hoch.

Fünf Tage sind es noch bis zur ersten Medaillenentscheidung unserer Ski-Stars: Am Sonntag brauchen Fans in Österreich entweder einen Wecker oder eine ordentliche Tasse Kaffee, denn die Herren-Abfahrt steigt wegen der Zeitverschiebung um 4 Uhr früh unserer Zeit.

Für Otmar Striedinger und Max Franz gilt es aber schon jetzt, hellwach zu sein. Denn nur einer erhält den vierten Startplatz. Wie der ÖSV am Montag bekannt gab, werden Kriechmayr, Mayer und Hemetsberger die Abfahrts-Fixstarter.

Entscheidung fällt nach drei Abfahrtstrainings

Für Striedinger und Franz geht es also in den Abfahrtstrainings am Donnerstag, Freitag und Samstag (jeweils 4 Uhr) um alles oder nichts.

Das spricht jeweils für die Kandidaten

Rein statistisch hätte Franz die Nase vorn. Er hat als Einziger bereits im Weltcup gewonnen (viermal) und auch die meisten Podestplätze vorzuweisen (elf). Der Haken: Zuletzt stand der Kärntner 2018 am Podium. Diese Saison legte er zwar die eine oder andere Trainingsbestzeit hin, konnte diese aber nie im Rennen bestätigen. Mehr als jeweils Platz 5 in Lake Louise und in Wengen war nicht drin.

Striedingers Vorteil gegenüber Franz: Er war diese Saison einem Sieg am nächsten. In Gröden wurde er im Dezember um 14 Hundertstel Zweiter hinter Bryce Bennett.