Wanda rocken heute Gratis-Konzert in Wien
© zeidler

Paukenschlag

Wanda rocken heute Gratis-Konzert in Wien

Von
17.12.25, 13:36
Teilen

Am Freitag steigt das große Weihnachts-Konzert in der Stadthalle. Schon heute rocken Wanda die Szene Wien. Ein Benefiz-Konzert für die St.Anna Kinderkrebsforschung.  

"In ein paar Stunden spielen wir ein Überraschungskonzert in der Szene Wien, so überraschend, dass wir es selbst erst seit ein paar Minuten wissen... Eintritt frei, man kann vor Ort für die St. Anna Kinderkrebsforschung spenden, first come first served, pro Person wird ein Bändchen ausgegeben, let's raawk, Amore " Auf Instagram kündigen Wanda die große Konzertsensation an. Noch heute Mittwoch (17.Deezmber) rockt man in der Szene Wien. 

Wanda rocken heute Gratis-Konzert in Wien
© zeidler

Wanda zeigen damit als Warm-Up für ihre große Stadthalle-Show am Freitag (19. Dezember) ihr großes Herz und begeben sich damit auf die Spuren von Seiler & Speer. Die „ham kumsmt“_Stars lieferten ja im Herbst 201 i n der Szene Wien „das kleinste Konzert aller Zeiten“. Nur 200 Fan waren damals dabei. Viel mehr werden es heute Abend bei Wanda auch nicht werden.

Wanda rocken heute Gratis-Konzert in Wien
© zeidler

Am Programm der Wanda-Mini-Show stehen alle Strizzi-Hits – von „Bologna“, „Über Bussi Baby“ bis „1 2 3 4“- Ei schweißtreibender Abend, dem man am Freitag in der Stadthalle die große Weihnachtsshow folgen lässt. Dort dürfen die 15.000 Fans dann auch wieder einige Stargäste erwarten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

