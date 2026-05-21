Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Ein Schuss Vernunft wäre wichtig, um den Bogen nicht zu überspannen.

Ein Schuss Vernunft wäre wichtig, um den Bogen nicht zu überspannen. Beruf: Sprechen Sie schwierige Themen diplomatisch an, streiten Sie nicht!

Sprechen Sie schwierige Themen diplomatisch an, streiten Sie nicht! Fitness: An Energie mangelt es nicht, setzen Sie sich aber vernünftige Grenzen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Viel großzügiger und toleranter, um die Stimmung nicht zu verderben!

Viel großzügiger und toleranter, um die Stimmung nicht zu verderben! Beruf: Lassen Sie anderen den Vortritt, bleiben Sie souverän im Hintergrund!

Lassen Sie anderen den Vortritt, bleiben Sie souverän im Hintergrund! Fitness: Schonen Sie Herz und Kreislauf, indem Sie Ihr Pensum einschränken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Reden Sie geduldiger miteinander! Kommunikation entschärft Spannungen.

Reden Sie geduldiger miteinander! Kommunikation entschärft Spannungen. Beruf: Unterschiedliche Interessen? Sorgen Sie für vernünftige Kompromisse!

Unterschiedliche Interessen? Sorgen Sie für vernünftige Kompromisse! Fitness: Nicht zu viel des Guten! Lieber cooler, weniger und auch vernünftiger!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Lassen Sie dem Partner seinen Willen, drängen Sie ihm bloß nichts auf!

Lassen Sie dem Partner seinen Willen, drängen Sie ihm bloß nichts auf! Beruf: Verunsichert zwischen Pflicht und Neigung? Augenmaß ist entscheidend.

Verunsichert zwischen Pflicht und Neigung? Augenmaß ist entscheidend. Fitness: Packen Sie nicht zu viel in Ihr Tagesprogramm, sonst wird es stressig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Nicht kämpferisch oder wichtigtuerisch! Man lässt sich nicht gefallen.

Nicht kämpferisch oder wichtigtuerisch! Man lässt sich nicht gefallen. Beruf: Kooperativer, leiser und gelassener! Vernünftig reden, nicht streiten!

Kooperativer, leiser und gelassener! Vernünftig reden, nicht streiten! Fitness: Passen Sie besser auf Ihren Blutdruck auf! Tempo unbedingt drosseln!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ein bisschen herzlicher! Schenken Sie Ihrem Partner mehr Anerkennung!

Ein bisschen herzlicher! Schenken Sie Ihrem Partner mehr Anerkennung! Beruf: Verzichten Sie auf Kritik und Rechthaberei! Geduld ist erfolgreicher.

Verzichten Sie auf Kritik und Rechthaberei! Geduld ist erfolgreicher. Fitness: Zeitdruck ist kontraproduktiv! Konzentration und Sorgfalt bewahren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Motivieren Sie Ihren Partner geduldig und machen Sie keinen Druck!

Motivieren Sie Ihren Partner geduldig und machen Sie keinen Druck! Beruf: Bringen Sie Ihr diplomatisches Talent ein, um Konflikte beizulegen!

Bringen Sie Ihr diplomatisches Talent ein, um Konflikte beizulegen! Fitness: Stress ist kontraproduktiv. Schärfen Sie lieber Ihre Aufmerksamkeit!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Etwas gereizte Stimmung. Freundlicher Rückzug wäre daher am klügsten.

Etwas gereizte Stimmung. Freundlicher Rückzug wäre daher am klügsten. Beruf: Konflikte verlangen längere Bedenkzeit. Keine impulsiven Reaktionen!

Konflikte verlangen längere Bedenkzeit. Keine impulsiven Reaktionen! Fitness: Vermeiden Sie Konzentrationsfehler! Langsamer und sehr vorsichtig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bloß nicht wieder zu ungeduldig, gelassener kommen Sie viel besser an.

Bloß nicht wieder zu ungeduldig, gelassener kommen Sie viel besser an. Beruf: Sorgen Sie für positive Motivation - vernünftig, ohne zu übertreiben!

Sorgen Sie für positive Motivation - vernünftig, ohne zu übertreiben! Fitness: Planen Sie heute nicht zu viel ein, etwas weniger gelingt sicher besser!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Großzügiger und toleranter, dann kann Spaß der gemeinsame Nenner sein!

Großzügiger und toleranter, dann kann Spaß der gemeinsame Nenner sein! Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen, seien Sie etwas flexibler!

Bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen, seien Sie etwas flexibler! Fitness: Einfach mal über den Dingen stehen! Nehmen Sie alles etwas lockerer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Man wird kritischer. Respektieren Sie das und reagieren Sie liebevoll!

Man wird kritischer. Respektieren Sie das und reagieren Sie liebevoll! Beruf: Keine Rechthaberei! Sich Vorgaben zu widersetzen, ist keine gute Idee.

Keine Rechthaberei! Sich Vorgaben zu widersetzen, ist keine gute Idee. Fitness: Flexibel und großzügig, statt kämpferisch! Oder etwas Abstand halten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Souveränität punktet. Nehmen Sie alles gelassener und spielerischer!

Souveränität punktet. Nehmen Sie alles gelassener und spielerischer! Beruf: Vorbehalte lieber vorsichtig formulieren! Geben Sie sich diplomatisch!

Vorbehalte lieber vorsichtig formulieren! Geben Sie sich diplomatisch! Fitness: Bloß nicht zu verbissen! Auf eine positive Einstellung kommt es an.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.