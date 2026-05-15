Let's Dance: Wontorra ersetzt Swarovski wegen ESC!

Ganz Europa blickt an diesem Wochenende nach Wien! Gemeinsam mit Schauspiel-Star Michael Ostrowski moderiert Victoria Swarovski das Musikevent des Jahres. Doch dieser Mega-Einsatz sorgt für ein absolutes Novum im TV-Kalender und wirbelt die Senderlandschaft gehörig durcheinander.

Seit Jahren beweist die 32-jährige Kristall-Erbin Woche für Woche ihr Moderationstalent auf dem Tanzparkett von „Let’s Dance“. Doch der ESC in ihrer Heimat hat absoluten Vorrang. Die logische Konsequenz: Am heutigen Freitag (15. Mai) wird man Victoria schmerzlich in der RTL-Live-Show vermissen.

Mehr lesen:

Allein muss Co-Moderator Daniel Hartwich die Show allerdings nicht schmeißen. RTL hat bereits hochkarätigen Ersatz organisiert: Sport- und Show-Allrounderin Laura Wontorra wird heute Abend einspringen und Victoria auf dem Parkett vertreten. Für die Swarovski-Fans gibt es jedoch Entwarnung: Es handelt sich um eine einmalige Sache. Schon in der kommenden Woche wird Victoria wieder wie gewohnt bei RTL durch die Show führen.





Zwischen fiesem Shitstorm und Outfit-Malheur

Dass der ESC-Job kein Spaziergang ist, musste Victoria in den vergangenen Tagen am eigenen Leib erfahren. Die Moderatorin polarisiert in der Song-Contest-Woche wie keine andere. Neben harter Kritik im Netz für ihre schrägen Gags, schrammte sie bei der entscheidenden Jury-Probe nur haarscharf an einem handfesten Busen-Blitzer vorbei!

Victoria Swarovski kämpfte bei den Proben mit ihrer Garderobe. © privat

Ihr ultra-knapper, freizügiger Glamour-Body drohte bei einer heftigen Bewegung komplett zu verrutschen. Doch als absoluter Vollprofi ließ sich Victoria ihr weltmeisterliches Strahlen nicht nehmen, rettete die Situation mit viel Fingerspitzengefühl und moderierte eiskalt weiter.

„Musste zweimal hinschauen!“ – Der Traumjob im ORF

Wie begeistert Victoria von ihrer neuen Aufgabe als Eurovisions-Queen ist, verriet sie kurz nach der offiziellen Bekanntgabe gegenüber dem ORF: „Als die Anfrage kam, musste ich im ersten Moment zweimal hinschauen. Aber mir war klar, dass ich sofort zusagen muss und mich dieser Herausforderung stellen will.“

© APA/HELMUT FOHRINGER

Auch ihr Moderations-Partner Michael Ostrowski zeigt sich von der Zusammenarbeit begeistert: „Victoria ist eine tolle Partnerin, und ich bin überzeugt davon, dass wir das gemeinsam super schaukeln werden.“ Victoria Swarovski nimmt derzeit alles mit, was die Showbranche zu bieten hat. Heute die Übergabe an Laura Wontorra bei RTL, morgen das gigantische ESC-Finale vor einem Millionenpublikum in Wien. Sie steht tapfer im Scheinwerferlicht und zeigt Europa, wie man eine echte Show abzieht!