Monaco-Beben: Plant Fürstin Charlène den Thron-Sturz?

Hinter der glitzernden Fassade des Fürstentums deutet alles darauf hin, dass Charlène im Stillen an einer modernen Revolution bastelt und ihre Tochter Gabriella gezielt als künftige Powerfrau in Stellung bringt.

Im beschaulichen Zwergstaat an der Côte d’Azur weht derzeit ein frischer Wind, der weit über die maritime Brise hinausgeht. Während Monaco im gewohnten Glanz der Mittelmeersonne erstrahlt, zeichnet sich hinter den dicken Mauern des Grimaldi-Palastes eine interessante Entwicklung ab. Es scheint, als verfolge Fürstin Charlène (48) eine ganz eigene Vision für die Zukunft ihrer Kinder – und rückt dabei Prinzessin Gabriella (11) zunehmend in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.

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Eine Frage der Präsenz: Gabriella stiehlt die Show

Ein bemerkenswertes Indiz für diese Neuausrichtung lieferte der jüngste Besuch bei Papst Leo XIV. (70). In perfekt abgestimmten Ensembles in hellem Off-White präsentierten sich Charlène und Gabriella als souveränes Gespann, das eine fast schon staatsmännische Aura versprühte. Während die junge Prinzessin mit wachem Blick und sichtlichem Interesse am Protokoll teilnahm, wirkte ihr Bruder, Erbprinz Jacques (11), merklich zurückhaltender.





Die Fürstin selbst beschrieb das Wesen ihrer Sprösslinge bereits treffend mit den Worten: „Gabriella ist sehr neugierig und stellt viele Fragen. Jacques ist ruhiger und beobachtend.“

Die gläserne Decke der Thronfolge

In Monaco ist die Erbfolge nach wie vor fest in männlicher Hand. Obwohl Gabriella als Erstgeborene der Zwillinge das Licht der Welt erblickte, räumt ihr das monegassische Gesetz – eine durchaus als anachronistisch empfundene Regelung – keinen Vorrang ein. Fürst Albert (68) hält konsequent an dieser Tradition fest und bereitet seinen Sohn seit geraumer Zeit auf dessen künftige Rolle als Staatsoberhaupt vor.

Doch die Frage nach der Zeitgemäßheit dieser Praxis drängt sich auf. Charlène scheint hier einen moderneren Kurs einzuschlagen. Mit feinem Gespür fördert sie das Selbstbewusstsein und die öffentliche Entfaltung ihrer Tochter. Ob Jacques’ Zurückhaltung lediglich eine jugendliche Phase darstellt oder ob er womöglich ganz andere Lebensentwürfe hegt, bleibt abzuwarten. Eines jedoch ist gewiss: Gabriella agiert bereits jetzt mit einer beachtlichen Erhabenheit, die ihrer Mutter in nichts nachsteht. Ein Hauch von „Frauenpower“, der dem traditionsreichen Fürstenhaus durchaus gut zu Gesicht steht.