Anna Netrebko: Opern-Diva zeigt sich privat im Pyjama am Herd

Abseits der großen Opernbühnen von New York bis Wien zeigt sich die Weltklasse-Sopranistin Anna Netrebko von ihrer humorvollsten Seite. In einer ebenso glamourösen wie gemütlichen Instagram-Story bat die Diva ihre Follower zum virtuellen Kochabend – Handtuch-Turban und edler Tropfen inklusive.

Wenn Anna Netrebko zur „Küchen-Arie“ lädt, dann geschieht dies selbstverständlich mit der nötigen Prise Extravaganz. In ihrer jüngsten Social-Media-Darbietung tauschte die charismatische Sängerin die prachtvolle Abendrobe gegen ein nicht minder illustres Ensemble: Einen eleganten Seidenpyjama, bedruckt mit historischen Damenfiguren, kombiniert mit einem fachmännisch gewickelten Handtuch-Turban. So präsentiert sich eine Diva von Welt, wenn sie sich den profanen Freuden des Alltags widmet.

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„Lasst uns kochen“ – Eine kulinarische Inszenierung

Unter dem Motto „Let’s cook“ (Lasst uns kochen) gewährte Netrebko Einblicke in ihre private Kuchel. Auf dem Programm stand offenbar eine herzhafte Linsenspeise, wie die kunstvoll arrangierten Töpfe und das bereits akkurat geschnittene Gemüse auf der Arbeitsplatte verrieten. Doch was wäre ein echtes Festmahl ohne die entsprechende Begleitung?

Anna Netrebko gönnt sich während des Kochens selbst einen Schluck des kräftigen Schluck. © Instagram

Mit einem Augenzwinkern und sichtlichem Vergnügen klärte die Künstlerin die Prioritäten des Abends: Während die eine Weinflasche – ein kräftiger Roter – wohlverdient der Verkostung und dem persönlichen Genuss der Köchin vorbehalten blieb, fand ein „Vino Blanco“ seinen Weg direkt in den Topf, um den Linsen die nötige Finesse zu verleihen.

Zwischen Bodenständigkeit und großer Bühne

Es sind Momente wie diese, in denen die Ausnahmekünstlerin ihre Fans besonders begeistert. Die Mischung aus häuslicher Idylle, einer Prise Selbstironie und der unverkennbaren Netrebko-Attitüde sorgt im Netz definitiv für Lacher und wohlwollende Kommentare. Dass sie dabei im Pyjama eine ebenso gute Figur macht wie im Scheinwerferlicht der Staatsoper, unterstreicht nur einmal mehr ihr Naturell.

In einer Welt der perfekt inszenierten Profile wirkt dieser authentische, fast schon augenzwinkernde Blick hinter die Kulissen ihres Privatlebens wie eine erfrischende Zugabe. Man darf gespannt sein, ob die Linsen ebenso bravourös geraten sind wie ihre letzte Premiere – die flüssige Zutat dürfte jedenfalls für die richtige Stimmung gesorgt haben.