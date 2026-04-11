Anna Netrebko lässt mit "Tosca" die Staatsoper beben

Am Sonntag steigt in der Wiener Staatsoper die Saison-Premiere von "Tosca". Bis zum 20. April liefert Anna Netrebko jetzt 4 Vorstellungen ihrer Paraderolle in Wien.

Im Februar stand sie zuerst für ein gefeiertes Solisten-Konzert und dann in „Nabucco“ erstmals als „Abigaille“ auf der Staatsopern-Bühne. Kleine Demo vor dem Haus am Ring inklusive. Jetzt kehrt Anna Netrebko mit ihrer Paraderolle zurück. Am Sonntag steigt die Wiederaufnahme von „Tosca“, wo sie unter der musikalischen Leitung von Daniel Oren die legendäre Titelpartie der Puccini-Oper singt. Bis zum 20. April stehen noch drei weitere Aufführungen an der Seite von Ivan Gyngazov (Mario Cavaradossi), Christopher Maltman (Baron Maltman) oder Clemens Unterreiner (Cesare Angelotti) an.

© Staatsoper/Michael Poehn

© Staatsoper/Michael Poehn

Alle vier Vorstellungen sind seit Wochen restlos ausverkauft. Ein krasser Gegensatz zu Netrebkos „Tosca“-Premiere im Dezember 2020 an der Staatsoper. Damals musste sie aufgrund der Corona-Bestimmungen ihre Parade-Arie „Vissi d'arte“ ja in einem leeren Opernhaus singen. Nur die neun Kameras des ORF liefen mit.