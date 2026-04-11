Ben Affleck und Jennifer Lopez: Haus-Deal um Luxus-Villa in Beverly Hills

Ein echter Hollywood-Abschluss mit Stil: Ben Affleck hat seiner Ex-Frau Jennifer Lopez ein Multimillionen-Geschenk gemacht. Der Schauspieler überlässt ihr den kompletten Anteil an der ehemals gemeinsamen Luxus-Villa in Beverly Hills – und das ganz ohne finanzielle Gegenleistung.

Unterlagen des US-Portals "TMZ" zeigen nun Schwarz auf Weiß, dass die Scheidungsvereinbarung von Affleck und Lopez geändert wurde. Es geht um die Übertragung einer 60-Millionen-Dollar-Luxus-Villa. Ben Affleck überschrieb Jennifer Lopez demnach seinen gesamten Anteil an der Immobilie im Wert von rund 51 Millionen Euro. Während solche Summen für viele unvorstellbar sind, scheint Affleck hier einen klaren Schlussstrich unter die gemeinsame Zeit ziehen zu wollen.

Ein Anwesen der Superlative

© @all

Die Villa in Beverly Hills verfügt auf rund 3.500 Quadratmetern über zwölf Schlafzimmer, 24 Badezimmer und einen riesigen Pool. Das Paar hatte das Anwesen erst im Juni 2023 gekauft und damals bar bezahlt. Doch das Glück im gemeinsamen Liebesnest hielt nicht lange: Bereits ein Jahr später stand das Haus zum Verkauf, kurz bevor Lopez im August 2024 offiziell die Scheidung einreichte.

Neue Wege für beide

© Intimissimi

Inzwischen haben sich beide Stars räumlich neu orientiert. Ben Affleck kaufte sich bereits im Sommer eine eigene Villa in Pacific Palisades, um näher bei seinen Kindern aus der Ehe mit Jennifer Garner zu sein. Auch Jennifer Lopez erwarb im März 2025 ein neues Anwesen in Los Angeles für sich und ihre Zwillinge Max und Emme. Dass die gemeinsame Luxus-Immobilie nun allein an sie geht, beendet ein langes Hin und Her auf dem schwierigen Immobilienmarkt.

Freiheit nach der Trennung

© APA/AFP

Zuvor hatten beide vergeblich versucht, das Haus ohne Verlust zu verkaufen. Letztlich entschieden sie sich gemeinsam, die Villa vom Markt zu nehmen – eine rein geschäftliche Entscheidung. Lopez scheint mit der aktuellen Situation mehr als glücklich zu sein. In einem Interview betonte sie kürzlich, wie gut es sich anfühle, zum ersten Mal im Leben auf sich allein gestellt und frei zu sein. Für die Sängerin bedeutet dieser Immobiliendeal den finalen Schritt in ein neues Kapitel.