15-Millionen-Dollar-Beichte: Onlyfans-Model sorgt für Riesen-Wirbel um Basketball-Star

Das Onlyfans-Model Sophie Rain sorgt für heftige Diskussionen. Die 22-Jährige behauptet, ein bekannter Profibasketballer habe ihr eine astronomische Summe für ihr erstes intimes Erlebnis geboten.

Die Gerüchteküche in der Sport- und Erotikwelt brodelt gewaltig. Die 22-jährige Sophie Rain, die weltweit durch die Plattform Onlyfans Bekanntheit erlangte, behauptet, dass ihr ein namentlich nicht genannter Profibasketballer 15 Millionen Dollar für ihr erstes intimes Treffen geboten hat. Zuvor gab es bereits Spekulationen über anzügliche Nachrichten von NBA-Legende Shaquille O’Neal und eine mögliche Beziehung der beiden. O’Neal hat diese Gerüchte allerdings bereits dementiert. Rain vertreibt auf der Plattform erotische Bilder, stellt dort aber keine explizit pornografischen Inhalte online.

Sophie Rain © Instagram

Keine Namen zum Karriere-Schutz

Den Namen des angeblichen Basketballstars möchte die junge Frau unter keinen Umständen öffentlich machen. Im Gespräch mit dem US-Medium TMZ erklärte Rain dazu kurz und knapp: "Ich möchte niemandes Karriere ruinieren." Obwohl in der Öffentlichkeit große Skepsis herrscht und viele hinter der Geschichte einen reinen PR-Gag vermuten, beharrt sie darauf, dass die Offerte real war. In den sozialen Netzwerken zweifeln Kritiker nicht nur an dem Angebot selbst, sondern auch an ihrer Behauptung, überhaupt noch Jungfrau zu sein. Die Influencerin betont jedoch stets, ihre Jungfräulichkeit niemals zu verkaufen. Sie bezeichnet sich trotz ihrer Freizügigkeit im Netz als gläubige Christin und wird auf Onlyfans nicht mit anderen Personen körperlich.

Erfolg durch die Schwester

Der Weg auf die Erotikplattform war für die Amerikanerin ein einschneidender Schritt, der auch familiäre Probleme mit sich brachte. In einem Interview mit dem Magazin "GQ" verriet sie intime Details über die Anfänge. "Meine Familie hat in den ersten Monaten meiner Tätigkeit nicht mit mir gesprochen, weil sie mit dem, was ich machte, nicht einverstanden war." Ihre ältere Schwester Sierra hatte bereits ein Profil auf der Plattform. Als sich diese einen neuen Tesla kaufte, wollte Sophie nachziehen. "Ich dachte: Oh mein Gott, sie hat Geld. Das hat sie geschafft und alles gesprengt", so Rain. Für die Familie, die zuvor in den USA von Sozialhilfe und rund 400 Dollar pro Woche für Lebensmittel lebte, änderte das Geld das gesamte Leben.

Millionen-Reichtum fast über Nacht

Der finanzielle Aufstieg folgte extrem rasant nach dem Start. Sierra vermittelte den Kontakt zu einem Berater, der Sophie half, über Social Media mehr Follower auf Onlyfans zu lenken. Laut eigenen Angaben verdiente sie innerhalb nur eines Jahres rund 40 Millionen Dollar. Ein einzelner Fan soll ihr sogar über 4 Millionen Dollar bezahlt haben. Trotz des schnellen Geldes warnt das Model eindringlich vor Illusionen im Netz. Die Arbeit sei bei weitem nicht so einfach, wie viele annehmen. Sie rät allen Interessierten, den regulären Job nicht voreilig aufzugeben. Es sei keineswegs alles fabelhaft und das Geschäft lohne sich am Ende nur für die wenigen, die extrem viele Abonnenten gewinnen können.