Cosmós irres ESC-Ritual mit Meditation und „Fürstenfeld“

Österreichs ESC-Hoffnung Cosmó tritt heute Abend im zweiten Halbfinale an. Trotz widriger Probenumstände und mäßiger Wettquoten gibt sich der 19-Jährige im oe24-Gespräch gewohnt souverän – und verrät ein überraschendes Backstage-Ritual.

In der glitzernden, oft so künstlich wirkenden Welt des Eurovision Song Contest ist er der Ruhepol im Auge des Orkans: Cosmó. Wenn der junge Österreicher heute Abend im zweiten Halbfinale die Bühne betritt, geht es für ihn zwar außer Konkurrenz, aber dennoch um alles. Er will seinen „Tanzschein“ machen, jene metaphorische Reifeprüfung vor einem Millionenpublikum, die ihn endgültig in den Pop-Olymp katapultieren soll.

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Geduldsprobe unter dem Scheinwerferlicht

Der Weg dorthin glich in den letzten 24 Stunden allerdings eher einem Hürdenlauf. Bei den gestrigen Proben und der Jury-Show zeigte sich die Technik tückisch. Die komplexe Bühnenkonstruktion – das Herzstück seiner Performance – streikte mehrfach. Während die Crew fieberhaft an den Hydrauliken schraubte, war Cosmó zum Warten verdammt. Ein Szenario, das gestandene Weltstars aus der Fassung bringen könnte. Doch für heute Abend sollte dann alles bereit sein.

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Meditation und steirisches Kultgut

Wie bewahrt ein 19-Jähriger angesichts dieses Drucks die Nerven? oe24 traf Cosmó kurz vor seinem Auftritt im Backstage-Bereich. Sein Geheimnis ist eine so charmante wie ungewöhnliche Symbiose aus Spiritualität und Heimatliebe: „Ich meditiere gerne noch einmal kurz vor dem Auftritt, um ganz bei mir zu sein. Und danach singen wir im Team gemeinsam ‚Fürstenfeld‘ von S.T.S.“, verrät er mit einem Schmunzeln. Es scheint, als wäre die steirische Sehnsuchts-Hymne der nötige Anker, um die Bodenhaftung nicht zu verlieren.

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Die Quoten-Falle und das höhere Ziel

Dass er bei den internationalen Buchmachern aktuell auf den letzten Platz gerutscht ist, scheint den jungen Künstler kaum zu tangieren. In einer Branche, die von Zahlen und Trends getrieben wird, setzt Cosmó auf emotionale Authentizität. „Ich fokussiere mich voll und ganz auf meinen Auftritt, die Wettquoten beachte ich gar nicht“, stellt er klar. Sein Ziel für das große Finale am Samstag ist ohnehin ein anderes als bloße Arithmetik: „Mein Ziel ist es, die Menschen mit meinem Tanz zusammenzubringen.“

Nachspiel um „Lex Leon“

Doch nicht nur die Technik sorgte für Schlagzeilen, auch hinter den Kulissen brodelt es. Debatten um den blauen „Stern“ und rechtliche Differenzen mit „Lex Leon“ warfen zuletzt Schatten auf die Produktion. Cosmó und sein Management geben sich hierbei jedoch betont professionell und transparent: „Wir wurden erst vor rund zwei Wochen mit dem behaupteten Sachverhalt konfrontiert. Selbstverständlich nehmen wir dies ernst, weil uns die künstlerische Integrität von Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig ist“, sagt der Musiker.





Dennoch gibt man sich kämpferisch: Aus Sicht des österreichischen Teams sei klar, dass keine Verletzung von eingetragenen Markenrechten erkennbar ist.

Wenn heute Abend die Lichter angehen und der Bass einsetzt, wird all das – die Paragrafen, die Quoten und die streikende Hydraulik – nebensächlich sein. Dann zählt nur noch Cosmó, sein Tanz und die Frage, ob Europa bereit ist, sich von dieser rot-weiß-roten Leichtigkeit anstecken zu lassen.