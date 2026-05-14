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Song Contest Wetten: Jetzt ziehen die Finnen davon!
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Cosmó: letzter Platz

Song Contest Wetten: Jetzt ziehen die Finnen davon!

Von
14.05.26, 09:27
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Der Song Contest geht jetzt in die heiße Phase. Heute (14. Mai) steigt das 2. Semifinale. Bei den Wetten baut Finnland den Vorsprung auf Griechenland aus.  

37 % Siegeschance und bei bet-at-home nur mehr das 2,05-fache des Einsatzes als Gewinn. Die Finnen heben bei den Song Contest Wetten weiter ab. Gab’s Linda Lampenius und Pete Parkkonen mit ihrem Popp-Klassik-Crossover „Liekinheitin“ nach der 1. TV-Show (12.mai) einen Kleinen Dämpfer und eine Absturz auf 34 Prozent ab, so legen sie am Donnerstag (14. Mai), also vor dem 2. Semifinale nun wieder zu!

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© Getty Images

Stärkster Verfolger bleibt der griechische Wirbelwind Ayklas, der gleich nach seiner ausgeflippten Videos-Spiel-Inszenierung zur Party-Hymne „Ferto“ auf eien Siegeschance von 21% hochfuhr und jetzt bei 14 Prozent hält. Dahinter folgen der Däne Søren Torpegaard Lund (11 %) und die australische Pop-Diva Delta Goodrem (7%), die beide aber erst am Donnerstag (14. Mai) erstmals im TV antreten.

 

Alles freilich bloß Zahlenspiele! Man erinnert sich an das Vorjahr, wo Schweden kurz vor den Song Contes Finale mit einer Siegeschance von 50 % gehandelt wurde und dann nur auf dem 4. Platz landete. Unser JJ wurde damals bei den Wetten nur mit 26% Siegeschance geführt und begeisterte schließlich ganz Europa.

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© ORF

Ein Faktum, das auch Cosmó trösten kann. Der liegt ja bei den Wetten aktuell auf dem 30 und letzten Platz. Dafür könnte man mit seinem Sieg reich werden. Pro Euro Einsatz gib es 500 Euro Gewinn.

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