JJ liefert neuen Hit: „Steigerung vom Sieger-Song“

2025 holte JJ den Song Contest Sieg. Jetzt will er „noch höher hinauf“. Mit dem neuen Hit „Unknown“ und seiner ersten Europa-Tournee.

„Zum Song Contest kommt noch was ganz Neues, was ich dann explizit für den ESC vorbereitet habe. Eine ganz epische, coole Nummer, die eine Steigerung von ‚Wasted Love‘ ist. Es geht nämlich noch höher hinauf!“ Im oe24-Interview zu seiner Mini-Tour hatte es JJ ja bereits angekündigt, jetzt gibt’s die Feuertaufe. Mit dem neuen Hit „Unknown“ rockt unser ESC-Winner am Donnerstag die Pausenshow des 2. Semifinales. Am Mittwoch stieg dafür in der Stadthalle die erste Generalprobe und schon da gab’s Gänsehaut-Alarm.

JJ, ganz in Weiß gekleidet, wird dabei von einem Dutzend Komparsen und vier Artistinnen, die vom Hallendach herab schweben, begleitet und geht wirklich wieder hoch hinauf. Schließlich steht er ja auf einem Podest. Stimmlich überragt er alle Teilnehmer ja ohnedies. Neuer Gänsehaut-Alarm. Mit „Unknown“ hätte er auch heuer beim Song Contest wieder Top-Chancen! „Das Lied ist wirklich viel emotionaler als ‚Wasted Love‘. Es geht quasi darum, ins Ungewisse geschmissen zu werden und ohne zu wissen, wie man damit durchkommt.“

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„Unknown“ ist auch der Referenztrack der für Donnerstag erwarteten neuen EP „Into the Unknown“, für die JJ mit 6 Songs seine musikalische Reise seit dem Song Contest Sieg dokumentiert: „Meine erste EP Into The Unknown spiegelt das vergangene Jahr wider – alles, was seit meinem ESC-Sieg mit Wasted Love passiert ist. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich ins Unbekannte geworfen worden: ein Strudel aus Medieninteresse, Interviews, Auftritten und Songwriting-Sessions in ganz Europa.“

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Apropos Europa: Aufgewärmt von den gelungenen Mini-Konzerten in Graz und Wien und einer am Montag spontan angesetzten Release-Show im Wiener Loft steht für JJ ab September die erste Europa-Tournee an. „Nach den ersten intimen und sehr reduzierten Auftritten wird es dann eine richtige Show sein. Da werde ich dann 110 Prozent geben!“