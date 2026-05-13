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Sarah Engels
© Getty Images

Tournee

Sarah Engels: Wien-Konzert nach ESC-Hammer

13.05.26, 15:07
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Nachdem Sarah Engels (33) mit ihrem ESC-Song „Fire“ bereits ganz Europa eingeheizt hat, legt die Sängerin jetzt nach. Für das kommende Jahr kündigt sie ihre große „I’M ON FIRE TOUR 2027“ an.

Das Jahr 2026 stand für Sarah Engels ganz im Zeichen des Eurovision Song Contests. Doch statt sich auf dem Erfolg auszuruhen, plant die Powerfrau bereits den nächsten Meilenstein ihrer Karriere. Mit der „I’M ON FIRE TOUR 2027“ kehrt sie zu ihren Wurzeln zurück und setzt auf Nähe zu ihren Anhängern.

Sarah Engels
© Getty Images

Sarah Engels

Sarah Engels

© Getty Images

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Intime Momente statt Riesen-Stadion

Wer Sarah Engels live erleben will, sollte diesmal schnell sein. Die T our zeichnet sich  durch ein spezielles Konzept aus:

  • Club-Feeling: Statt distanzierter Großveranstaltungen setzt Sarah auf kleinere Bühnen.
  • Emotionen pur: Das Programm verspricht persönliche Songs und eine besonders intensive Energie.
  • Live-Erlebnis: Die Fans erwartet eine Mischung aus ihren größten Hits und brandneuen emotionalen Momenten.

ESC2026 Deutschland Sarah Engels
© Sarah Louise Bennett / EBU

Alle Infos zum Vorverkauf

Damit niemand leer ausgeht, sollten sich Fans die kommenden Termine rot im Kalender markieren. Der Ansturm auf die Karten wird nach dem ESC-Hype enorm sein.

  • Exklusiver Start: Ab diesem Freitag um 12:00 Uhr gibt es die Tickets exklusiv bei Eventim.
  • Allgemeiner Vorverkauf: Ab Montag um 10:00 Uhr sind die Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.
  • „2027 bringe ich dieses Feuer live auf Tour.“ – Sarah Engels auf Instagram.

Die Tournee verspricht, das Lebensgefühl ihres Erfolgshits „Fire“ direkt in die Clubs der Republik zu tragen. Es ist die Chance für alle Fans, den ehemaligen DSDS-Star so nah und authentisch wie selten zuvor zu erleben.

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