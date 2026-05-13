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Sarah Engels
© Getty

Semifinale

Sarah Engels schockt ESC-Fans: Sturz aus zwei Metern!

13.05.26, 10:31
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Obwohl Deutschland  bereits gesetzt ist, überließ Sarah Engels (33) bei ihrem Auftritt nichts dem Zufall. Mit ihrem Song „Fire“ lieferte die Sängerin eine Performance ab, die nicht nur wegen der Musik, sondern vor allem wegen eines gefährlichen Stunts Thema des Abends wurde. 

Am Dienstagabend präsentierte sich Sarah Engels erstmals dem internationalen Publikum des Eurovision Song Contests. Da Deutschland automatisch für das Finale qualifiziert ist, trat sie außer Konkurrenz an – doch die Show, die sie bot, hätte locker für den Sieg reichen können, meinen zumindest deutsche Medien.

ESC2026 Sarah Engels
© privat

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Der Sturz ins Ungewisse

Für den Atemstillstand des Abends sorgte eine waghalsige Einlage mitten in der Choreografie. Engels erklomm eine erhöhte Plattform und ließ sich ohne zu zögern rückwärts aus mehr als zwei Metern Höhe fallen. Das Risiko zahlte sich aus: Ihre vier Tänzerinnen fingen sie sicher auf, während in der Halle lautstarker Jubel ausbrach. Hinter dem reibungslosen Ablauf steckt viel Übung und Professionalität.

Spektakuläre Verwandlung auf der Bühne

Doch nicht nur der Stunt war „Fire“ – auch optisch setzte die 33-Jährige auf den Überraschungseffekt.

  • Der Start: Sarah betrat die Bühne in einem eleganten, unschuldigen weißen Kleid.
  • Der Twist: Mitten in der Nummer rissen ihr die Tänzerinnen den Stoff vom Leib.
  • Das Finale: Darunter kam ein knapper Body kombiniert mit Overknee-Stiefeln zum Vorschein, was die energiegeladene Stimmung des Songs perfekt unterstrich.

ESC2026 Deutschland Sarah Engels
© Sarah Louise Bennett / EBU

Sarah Engels

Sarah Engels

© Instagram

Wien feiert die deutsche Hoffnung

Das Publikum in der ausverkauften Wiener Stadthalle reagierte elektrisiert auf die Mischung aus Mut und Sexappeal. Mit dieser Performance hat Sarah Engels ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und bewiesen, dass Deutschland in diesem Jahr bereit ist, im Finale am kommenden Samstag ernsthaft um die vorderen Plätze mitzukämpfen.

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