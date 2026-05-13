Konzert abgesagt: Große Sorge um Bonnie Tyler

Rock-Legende Bonnie Tyler liegt nach einer Not-OP in Faro im Krankenhaus. Während Fans in Österreich und aller Welt bangen, gibt es nun ein erstes Update ihres Managements.

Der Zustand der 74-jährigen Sängerin wird aktuell als ernst, aber stabil beschrieben. Nach dem medizinischen Notfall in ihrer Wahlheimat Portugal wurde nun der erste Termin ihrer Tournee offiziell gestrichen: Das geplante Konzert am Samstag, 30. Mai 2026, in Wiesmoor findet nicht statt.

Ob und wann es einen Ersatztermin für die Show geben wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Andere Termine sind laut aktuellem Stand vorerst nicht von Absagen betroffen.

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Ärzte zeigen sich zuversichtlich

Trotz der dramatischen Berichte über einen Darmdurchbruch und einen zwischenzeitlichen Herzstillstand gibt das Management der „Total Eclipse of the Heart“-Interpretin nun vorsichtige Entwarnung. „Stand heute Morgen befindet sich Bonnie weiterhin in ernstem, aber stabilem Zustand im Krankenhaus in Faro; ihre Ärzte sind jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass sie vollständig genesen wird“, heißt es in einem offiziellen Statement.

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Klarstellung durch die Familie

Gleichzeitig distanziert sich die Familie der Sängerin von kursierenden Gerüchten. Besonders die Aussagen eines vermeintlich engen Freundes, der sich in britischen Medien zum Zustand der Rock-Röhre äußerte, werden zurückgewiesen. Das Management stellte klar, dass diese Person in keiner Weise zur Vertretung befugt sei und kein Kontakt zur Familie bestehe.

Hoffnung auf schnelle Genesung

Die Absage des Auftritts am Samstag, 30. Mai 2026, erfolgte laut Veranstalter ausschließlich, um der Künstlerin die nötige Zeit für ihre Erholung zu geben. Die Fans hoffen nun, dass die Rock-Ikone bald wieder vollständig gesund wird. Ziel ist es, dass Tyler nach der Genesung dorthin zurückkehren kann, wo sie seit Jahrzehnten zu Hause ist: auf die großen Showbühnen.