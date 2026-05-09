Bonnie Tyler musste offenbar wiederbelebt werden

Große Sorge um Rocklegende Bonnie Tyler: Die Sängerin befindet sich nach einer Notoperation in Portugal weiterhin in einem künstlichen Koma. Medienberichten zufolge soll es zuletzt sogar zu dramatischen Komplikationen gekommen sein.

Die 74-Jährige musste in ihrer Wahlheimat Portugal medizinisch behandelt werden, nachdem sich ihr Gesundheitszustand plötzlich verschlechtert hatte. Laut Berichten wurde Bonnie Tyler in einem Krankenhaus in Faro operiert. Danach entschieden Ärzte, die Musikerin zur Stabilisierung ihres Körpers in ein künstliches Koma zu versetzen.

Dramatische Komplikation

Besonders brisant: Die portugiesische Zeitung "Correio da Manhã“ berichtet, dass es beim Versuch, Bonnie Tyler aus dem künstlichen Koma zu holen, zu einem Herzstillstand gekommen sein soll. Demnach musste die Sängerin wiederbelebt werden. Offiziell bestätigt wurde dieser Bericht bislang nicht.

Fest steht jedoch: Das Management der Musikerin bestätigte inzwischen gegenüber der "Bild", dass Tyler weiterhin im künstlichen Koma liegt. Wegen ihres Zustands wird sie intensivmedizinisch überwacht.

Beschwerden schon Tage davor

Erste gesundheitliche Probleme sollen bereits einige Tage vor der Einlieferung ins Krankenhaus aufgetreten sein. Berichten zufolge habe Tyler während eines Auftritts in Großbritannien über Beschwerden geklagt. Kurz darauf reiste sie an die Algarve, wo sich ihr Zustand offenbar weiter verschlechterte.

Im Krankenhaus wurde schließlich ein schwerwiegendes medizinisches Problem festgestellt, das eine sofortige Operation notwendig machte. Laut Berichten hatte sich bereits eine starke Infektion im Körper ausgebreitet.

Fans hoffen auf gute Nachrichten

Die Sorge um die Sängerin ist weltweit groß. Freunde und Wegbegleiter zeigten sich zuletzt tief besorgt und hoffen auf eine Besserung. In einem Update bedankte sich das Management zuletzt für die Anteilnahme und Unterstützung. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand der Sängerin sollen veröffentlicht werden, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Tour jetzt auf der Kippe?

Besonders unklar ist derzeit, wie es mit Bonnie Tylers geplanten Auftritten weitergeht. Bereits in wenigen Wochen hätte die Musikerin wieder auf der Bühne stehen sollen. Bislang gibt es dazu jedoch noch keine offiziellen Änderungen.

Die Britin zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Stimmen der Musikbranche. Weltweit berühmt wurde sie vor allem mit Songs wie „Total Eclipse of the Heart“ und „Holding Out for a Hero“.