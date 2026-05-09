Frau von Tatort-Star von eigenem Auto überrollt

Schauspieler und Tatort-Star Ulrich Tukur bangte kurz vor Silvester um das Leben seiner Ehefrau Katharina John. In ihrem italienischen Wahlheimat-Dorf wurde sie vom eigenen Wagen überrollt und lebensgefährlich verletzt.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor Silvester auf dem gemeinsamen Grundstück in einem idyllischen italienischen Bergdorf. Ulrich Tukur schilderte die dramatischen Sekunden gegenüber BILD: „Meine Frau ist mit dem Auto losgefahren. Am Tor stieg sie aus, um es zu öffnen. Sie hatte die Handbremse nicht richtig angezogen.“ Das Fahrzeug setzte sich daraufhin in Bewegung. Beim Versuch, den Wagen noch zu stoppen, passierte das Unglück. Laut Tukur wurde sie mitgeschleift und landete unter dem Auto.

Etwa zwei Stunden lag die 55-Jährige verletzt unter dem Wagen, bis sie schließlich von einem Nachbarn entdeckt wurde. Der Mann leistete Erste Hilfe und rettete ihr damit womöglich das Leben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Katharina John in akuter Lebensgefahr. „Alles war zerschmettert, ich habe gedacht, sie stirbt“, sagt der Schauspieler zu BILD.

Transport in deutsche Klinik

Nach der Erstversorgung in einem örtlichen Krankenhaus in Italien war Tukur mit der dortigen medizinischen Betreuung unzufrieden. Er organisierte daraufhin einen Spezialtransport in die Heimat. Seine Ehefrau wurde per Hubschrauber nach Berlin geflogen, wo sie in der Charité weiterbehandelt wurde. Wie aus dem Umfeld des Paares bekannt wurde, hat sie sehr viel Metall im Körper.

Langer Weg der Besserung

Der Weg zurück in ein normales Leben wird für das Paar, das seit 2003 verheiratet ist, noch sehr lange dauern. Tukur zeigt sich sichtlich erschüttert von dem Ereignis. Aktuell befindet sich seine Frau in der Mobilisierungsphase. Es wird jedoch erwartet, dass die notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen noch mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen werden. Der Schauspieler beschreibt seine Rolle in dieser schweren Zeit nun als die des Hoffenden.