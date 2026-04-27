Deutscher stirbt in Hurghada nach Schlangenbiss

Ein Albtraum im Urlaub: Was als spektakuläre Hotelshow begann, endete für einen deutschen Familienvater tödlich. Zwei Schlangen wurden ihm um den Hals gelegt. Kurz darauf eskalierte die Situation dramatisch.

Eine Schlangenvorführung in einem Urlaubshotel im ägyptischen Hurghada endete für einen 57-jährigen Bayern tragisch. Der Mann besuchte Anfang April gemeinsam mit seiner Familie die Show eines sogenannten Schlangenbeschwörers. Dabei wurden Touristen zwei Schlangen, mutmaßlich Kobras, um den Hals gelegt.

Vergiftungssymptome und Herzstillstand

Besonders brisant: Der Schlangenbeschwörer ließ eines der Tiere sogar in die Hose des Urlaubers kriechen. Plötzlich biss die Schlange zu und traf den Mann am Bein. Kurz nach dem Vorfall zeigte der 57-Jährige laut Polizei deutliche Vergiftungssymptome. Sein Zustand verschlechterte sich rapide. Es kam zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Der Mann musste reanimiert werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen laufen

Trotz aller Bemühungen kam für den Deutschen aus dem Unterallgäu jede Hilfe zu spät. Er starb wenig später im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Memmingen haben Ermittlungen zu den genauen Todesumständen aufgenommen. Die Ergebnisse einer toxikologischen Untersuchung stehen derzeit noch aus.