Riesiges Krokodil steht plötzlich im Hotel

Ein Moment, der selbst erfahrene Gäste sprachlos macht: Mitten in den frühen Morgenstunden steht plötzlich ein mehrere Meter langes Krokodil im Hotel. Was als normaler Start in den Tag beginnt, wird schlagartig zu einer Szene, die niemand so schnell vergisst.

In Simbabwe drang ein über 3,60 Meter langes Nilkrokodil in die A'Zambezi River Lodge ein und bewegte sich seelenruhig durch das Gebäude.

Plötzlich steht das Tier im Hotel

Wie die "Bild" berichtet tauchte das gewaltige Reptil gegen 4:45 Uhr morgens völlig unerwartet auf. Es lief durch die Lobby, als würde es ganz selbstverständlich dazugehören. Doch damit nicht genug: Das Tier steuerte direkt auf das hoteleigene Restaurant zu und kletterte schließlich sogar auf die Küchentheke. Offenbar war es auf der Suche nach Futter.

Für Gäste und Mitarbeiter muss sich der Moment surreal angefühlt haben. Ein riesiges Krokodil mitten im Hotel, nur wenige Meter entfernt. Das Gebäude liegt direkt am Sambesi-Fluss, wo solche Tiere heimisch sind. Trotzdem sorgt ein derartiger Besuch mitten im Innenbereich für Entsetzen.

Hotel reagiert

Die Betreiber nahmen den Vorfall überraschend locker. Mit einem Augenzwinkern hieß es, das Krokodil habe wohl überprüfen wollen, warum der Zimmerservice zu spät sei. Wildtierexperten und Ranger griffen schließlich ein und konnten das Tier sichern. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Am Ende bleibt vor allem eine klare Botschaft: In dieser Region ist die Natur allgegenwärtig und manchmal steht sie plötzlich mitten im Hotel.