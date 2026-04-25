Schock: 31 Faultiere sterben noch vor Eröffnung von „Sloth World“

Traurige Nachrichten aus Florida: In der geplanten Touristen-Attraktion „Sloth World“ sind bereits vor der offiziellen Eröffnung 31 Faultiere verendet. Die Behörden untersuchen nun die Hintergründe des Massensterbens.

Die geplante Eröffnung der „Sloth World“ in Florida steht unter keinem guten Stern. Wie nun bekannt wurde, kam es in der Anlage zu einem dramatischen Zwischenfall, bei dem 31 Tiere ihr Leben verloren. Die Faultiere, die eigentlich die Hauptattraktion des Parks sein sollten, starben noch bevor die ersten Besucher das Gelände betreten konnten.

Experten und Tierschutzbehörden sind bereits vor Ort, um die genaue Todesursache zu klären. Ersten Berichten zufolge wird geprüft, ob Haltungsfehler, Infektionen oder Stressfaktoren während des Transports zu dem massiven Verlust geführt haben könnten. Die Betreiber der Anlage äußerten sich bislang nur spärlich zu den Vorfällen.

Öffnung auf dem Prüfstand

Ob und wann die „Sloth World“ nun tatsächlich für das Publikum öffnen wird, ist derzeit völlig unklar. Tierschutzorganisationen fordern bereits eine lückenlose Aufklärung und ziehen rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen in Betracht. Der Vorfall wirft erneut ein Schlaglicht auf die Bedingungen in privaten Tierhaltungen in den USA.

Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, ob strafrechtliche Konsequenzen auf die Parkbetreiber zukommen.