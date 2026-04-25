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Hunderte Beobachter

Beliebtes Reiseziel: Heftige Quallen-Invasion an der Adria

Von
25.04.26, 11:59
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Eine beliebte Urlaubsdestination an der Adria kämpft derzeit mit einer heftigen Quallen-Invasion. Am Freitag waren einige der größten Meerestiere im Mittelmeer direkt im Hafen zu sehen. 

Mit den steigenden Temperaturen im Frühling zieht es nicht nur viele Menschen an die Strände und Küsten entlang des Mittelmeeres, auch viele ungebetene Gäste machen sich vor allem im Wasser wieder breit.

Intensive Sonneneinstrahlung und steigende Wassertemperaturen sorgen für erhöhtes Planktonaufkommen, das für viele Meeresbewohner eine der Hauptnahrungsquellen ist. Vor allem Quallen sammeln sich nun in diesen Regionen.

Unzählige Quallen im Hafen

Am Freitag kam es deshalb im Hafen von Triest zu einem unerwarteten Naturschauspiel. Unzählige Lungenquallen, die zu den größten Arten im Mittelmeer gehören, waren von dort aus im Wasser zu sehen.

Seit Jahren kämpft die Stadt mit dem erhöhten Aufkommen der Tierart und auch heuer dürften die Quallen die Region am Golf von Triest in vollen Zügen genießen. Lungenquallen sind zwar nicht gefährlich, allerdings kann der Kontakt leichte Hautreizungen verursachen.

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