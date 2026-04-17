DIESES gefährliche Tier erobert jetzt die Adria

Ein neuer Räuber mischt die Adria auf und dieser hat kaum noch natürliche Feinde. Experten schlagen Alarm, denn das Tier ist nicht nur aggressiv gegenüber anderen Arten, sondern kann auch für Menschen gefährlich werden.

In der Adria breitet sich ein invasiver Fisch immer stärker aus, begünstigt durch ein wachsendes Problem: Seine natürlichen Fressfeinde werden immer weniger. Dadurch hat der Eindringling nahezu freie Bahn und kann sich ungehindert vermehren.

Die Folgen sind drastisch: Das ökologische Gleichgewicht gerät ins Wanken, heimische Arten werden verdrängt und ganze Lebensräume verändert. Besonders kritisch ist, dass der Fisch als äußerst effizienter Jäger gilt und sich schnell an neue Bedingungen anpasst.

Giftig und kaum zu stoppen

Bei dem Eindringling handelt es sich um den Rotfeuerfisch, eine ursprünglich nicht heimische Art, die über den Suezkanal ins Mittelmeer gelangte und inzwischen auch in der Adria gesichtet wurde. Seine Besonderheit: Er besitzt giftige Stacheln, die bei Kontakt schmerzhafte Verletzungen verursachen können. Für Taucher und Badegäste kann das gefährlich werden, auch wenn der Fisch selbst nicht aktiv angreift.

Gleichzeitig ist er ein gnadenloser Räuber, der vor allem nachts jagt und dabei kleinere Fische und Krebstiere frisst.

Ökosystem unter Druck

Das eigentliche Problem liegt aber tiefer: Weil größere Raubfische fehlen, die ihn kontrollieren könnten, breitet sich der Rotfeuerfisch immer schneller aus. Dieses Ungleichgewicht sorgt dafür, dass ganze Nahrungsketten kippen können. Forscher warnen bereits, dass sich die Situation weiter verschärfen könnte, wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen werden. Denn einmal etabliert, lässt sich der Eindringling kaum mehr zurückdrängen.

Urlaubsparadies in Gefahr

Für Urlauber bedeutet das vor allem eines: erhöhte Vorsicht im Wasser. Zwar sind Begegnungen selten, doch ein Stich kann äußerst schmerzhaft sein. Während die Adria weiterhin ein beliebtes Reiseziel bleibt, zeigt dieser Fall deutlich, wie empfindlich das Gleichgewicht im Meer ist und wie schnell es durch neue Arten aus den Fugen geraten kann.