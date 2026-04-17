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Wal Timmy
© EPA

Taucher bei Wal

Timmy-Drama: Neue Probleme bei Rettungsversuch

Von
17.04.26, 08:48
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Der Kampf um das Leben des gestrandeten Wals in der Ostsee geht weiter. 

Wie nun bekannt wurde, muss die geplante Rettungsaktion erneut verschoben werden. Die Zeit drängt für den Meeresbewohner. Die Einsatzkräfte vor Ort arbeiten seit Stunden am Limit, doch das Tier-Drama vor der Ostseeküste zieht sich weiter in die Länge. Der Buckelwal "Timmy", der sich in die flachen Gewässer der Ostsee verirrt hat, konnte noch immer nicht in tiefere Gewässer begleitet werden. Die ursprünglich von Donnerstag auf Freitag verschobene entscheidende Phase der Rettung musste nun erneut gestoppt werden. 

Der Grund für die erneute Verzögerung sind laut Helfern vor Ort vor allem die widrigen Umstände machten in den Morgenstunden ein sicheres Manövrieren derzeit unmöglich. Die Sicherheit der Helfer und die behutsame Behandlung des bereits stark geschwächten Tieres haben für die Einsatzleitung oberste Priorität. 

HIER die Rettung im LIVE-STREAM

Für den Wal ist jede weitere Stunde im flachen Wasser eine enorme Belastung. Das Eigengewicht drückt auf die inneren Organe des Tieres. Experten der Tierrettung überwachen den Zustand des Meeresriesen kontinuierlich und versuchen, ihn feucht und ruhig zu halten. 

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Seit 18 Tagen kämpfen die Helfer und Behörden um die Rettung des Tieres. Trotz seines schlechten Gesundheitszustandes soll erneut ein Versuch gewagt werden.

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