Timmy-Krimi: Rettung plötzlich verschoben

Eigentlich sollte heute alles entscheiden, doch daraus wird nichts. Die Rettung des schwer angeschlagenen Buckelwals „Timmy“ wurde kurzfristig verschoben. Die Situation bleibt dramatisch.

Seit Wochen kämpft der Wal vor der Ostseeinsel Poel ums Überleben. Sein Zustand gilt als kritisch, das Tier ist verletzt und zunehmend geschwächt. Trotzdem keimte zuletzt Hoffnung auf, nachdem eine private Rettungsaktion genehmigt wurde.

Rettung plötzlich gestoppt

Am Donnerstag hätte die große Bergung starten sollen. Der Plan: Timmy beruhigen, den Schlick unter ihm entfernen und ihn mithilfe von Luftkissen anheben, um ihn schließlich auf einer Konstruktion aus Pontons zurück ins offene Meer zu transportieren.

Doch dann die Kehrtwende: Am Nachmittag wurde entschieden, den gesamten Einsatz abzubrechen, zumindest vorerst. Die Rettung wird auf Freitag verschoben.

Helfer kämpfen weiter vor Ort

Ganz untätig sind die Einsatzkräfte aber nicht. Schon zuvor hatten sich Taucher auf Stand-Up-Paddeln zum Wal begeben, um ihn zu stabilisieren. Sie benetzten ihn mit Wasser und deckten ihn teilweise mit Tüchern ab, damit seine Haut nicht austrocknet und empfindliche Bereiche geschützt bleiben.

Auch Teile des Rettungsequipments sind bereits vor Ort oder sogar schon im Wasser. Die Vorbereitungen laufen weiter, nur der entscheidende Schritt wurde vertagt.

Nächster Versuch am Freitag

Die Verantwortlichen wollen die zusätzliche Zeit nutzen, um den Einsatz bestmöglich vorzubereiten. Denn klar ist: Die geplante Rettung ist extrem kompliziert und riskant. Am Freitag soll ein neuer Versuch gestartet werden. Dann könnte entschieden werden, ob Timmy tatsächlich noch in tiefere Gewässer gebracht werden kann oder ob jede Hilfe zu spät kommt.

Wettlauf gegen die Zeit

Die Lage bleibt angespannt. Experten gehen davon aus, dass sich das Schicksal des Wals in sehr kurzer Zeit entscheiden könnte. Für Timmy beginnt damit eine weitere Nacht im flachen Wasser und für die Helfer ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit.