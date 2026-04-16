Süßes Eichhörnchenbaby neben toter Mutter gefunden

Von den Tierschützern wurde das kleine Waisentier "Benni" getauft.

NÖ. Ein Eichhörnchenbaby wird in der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee gepflegt. "Benni" wurde vor wenigen Tagen in Gänserndorf, neben seiner toten Mutter am Boden liegend, entdeckt. Das Baby im Alter von rund fünf bis sechs Wochen war unverletzt, teilte "Vier Pfoten" am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Finder brachten ihn nach Haringsee, wo er nun aufgepäppelt wird. "Wir glauben, dass Benni und seine Mutter aus dem Kobel gestürzt sind", so EGS-Leiter Hans Frey.

"Eichhörnchenmütter haben meist mehrere Kobel, in denen sie ihre Jungen aufziehen. Wenn sie sich unsicher fühlen oder gestört werden, übersiedeln sie ihre Kinder in einen anderen Kobel. Dabei dürfte Bennis Mama leider ein Missgeschick passiert sein", meinte Frey. Das Baby trinkt brav seine Aufzuchtmilch. Da seine ersten Zähne schon durchbrechen, beginnt es auch schon, an weichem Obst zu knabbern. Sobald "Benni" seine ersten Kletterversuche macht, soll er in ein größeres Gehege übersiedeln. "Dort kann er seinen Bewegungsdrang ausleben und sich auf seine spätere Freilassung vorbereiten", sagte Frey.