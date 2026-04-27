Verletzter Hai griff Boot in Süditalien an

Zwischenfälle dieser Art gelten in der Adria als äußerst selten.

Banja Luka. Vor der Küste der süditalienischen Adria-Stadt Gallipoli hat ein großer Hai ein Motorboot gerammt und für Aufregung unter Freizeitfischern gesorgt. Nach Berichten handelte es sich um ein ausgewachsenes Exemplar eines Kurzflossen-Makohais, der offenbar verletzt war. Vermutlich sei das Tier durch seine Verletzung sowie durch den Motorlärm gereizt worden.

Ein Augenzeuge schilderte in sozialen Medien, das Tier habe plötzlich die Richtung gewechselt und die Unterseite des Bootes getroffen. "Ein dumpfer Schlag, gefolgt von einer Vibration durch das ganze Boot", berichtete einer der Fischer nach Medienangaben. Der Bug sei kurz angehoben worden, zudem habe der Motor ungewöhnliche Geräusche gemacht.

Zwischenfälle dieser Art gelten als äußerst selten. Experten betonen, dass Makohaie normalerweise keine Boote angreifen und Begegnungen mit Menschen im Mittelmeer ungewöhnlich sind. Bereits im vergangenen Sommer war im selben Gebiet nahe der Adria-Badeortschaft Porto Cesareo ein kleineres Exemplar derselben Art gesichtet worden.