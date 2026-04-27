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Shakira
© Getty

Tödlicher Unfall

Bühnenarbeiter kommt vor Shakira-Konzert ums Leben

27.04.26, 06:08
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Der Mann wurde zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt.

Rio de Janeiro. Wenige Tage vor einem geplanten Großkonzert der Sängerin Shakira am legendären Copacabana-Strand in Rio de Janeiro ist beim Bühnenaufbau ein Arbeiter ums Leben gekommen. Er sei zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden, berichtete das örtliche Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf die Feuerwehr. Er erlag seinen Verletzungen demnach im Krankenhaus.

Der Auftritt der kolumbianischen Sängerin ist für Samstag geplant und Teil der Konzertreihe "Todo Mundo no Rio" (Die ganze Welt in Rio). Damit holt die Verwaltung der brasilianischen Metropole seit einigen Jahren internationale Stars in die Küstenmetropole. Die Bühne wurde nach Angaben der Veranstalter für Shakira auf rund 1.500 Quadratmeter vergrößert und übertrifft damit die Dimensionen früherer Shows (1.345 Quadratmeter).

2024 kamen dort rund 1,6 Millionen Menschen zu einem Auftritt von Madonna. Im vergangenen Jahr stellte Lady Gaga an dem Strand mit etwa 2,5 Millionen Besuchern einen Rekord für ein Einzelkonzert auf.

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