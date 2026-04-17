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© Getty

Schulterverletzung

Djokovic muss nächstes 1000er-Turnier absagen

17.04.26, 15:55
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Nach Miami und Monte Carlo wird Tennis-Ass Novak Djokovic mit Madrid bei einem weiteren ATP-Masters-1000-Turnier fehlen.

Der 38-jährige Serbe sagte seine Teilnahme am nächste Woche startenden Bewerb am Freitag aufgrund einer nach wie vor nicht ausgeheilten Schulterverletzung ab. "Madrid, leider kann ich dieses Jahr nicht dabei sein. Ich setze meine Reha fort und hoffe, bald wieder spielen zu können", schrieb der Rekord-Grand-Slam-Sieger auf Instagram.

Seine letzte Partie bestritt Djokovic vor gut einem Monat in Indian Wells bei der Achtelfinal-Niederlage gegen den Briten Jack Draper. Die French Open beginnen am 24. Mai.

Die diversen Absagen für das ATP-1000-Turnier bedeuteten gute Nachrichten für Sebastian Ofner. Österreichs aktuell einziger Top-100-Spieler bei den Männern wollte eigentlich Qualifikation spielen, rutschte nun aber in den Hauptbewerb. Der 29-jährige Steirer wird aktuell wieder von seinem früheren Touringcoach Steve Rettl begleitet, die Zusammenarbeit soll zumindest einmal bis inklusive Roland Garros gehen.

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