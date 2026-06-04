Hoher Besuch
Vikings sorgen für NFL-Feeling in der Generali Arena
Zwei Siege, zwei Spiele, 91 Punkte. Die Vienna Vikings lieferten einen fulminanten Saisonstart in der neuen europäischen Top-Liga, "AFLE: The League Europe", ab. Jetzt kommt es am Samstag (ab 16.45 Uhr, live Sport 1, ORF & Red Bull TV) in der Wiener Genrali Arena zum Gipfeltreffen mit Rhein Fire aus Deutschland.
Auch interessant
Es sind zwei der erfolgreichsten Franchises Europas, die sich gegenüberstehen. In den letzten drei direkten Duellen konnten die Wiener allerdings nur eines gewinnen. Das soll sich heuer ändern, das Team von Head Coach Chris Calaycay hofft auf viele Fans und dass es im Stadion wieder richtig laut wird.
Noch dazu hat sich auch dieses Mal wieder hoher Besuch aus den USA angekündigt. Nach Marshawn Lynch vor zwei Wochen ist nun mit Mack Strong die nächste Legende der Seattle Seahawks beim Showdown gegen Rhein Fire zu Gast. Vor dem Kick-off gibt es auch wieder die Möglichkeit eines Meet & Greet, was schon vor zwei Wochen die Massen begeisterte.
"Tolle Kooperation"
"Es ist eine tolle Kooperation mit den Seahawks. Und noch mehr freue ich mich für unsere Fans und die Kinder, dass sie diese Stars hautnah erleben können", strahlt Calaycay.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Auch welche Seahawks-Legende sich der Erfolgs-Trainer als nächstes in Wien zu Gast wünscht, weiß der leidenschaftliche Seattle-Fan scherzend: "Shaun Alexander oder Bobby Wagner wären ein Traum."
+++ HIER gibt es die Tickets für den Hit Vienna Vikings gegen Rhein Fire +++
Für das Spiel am Samstag gibt es noch Karten. Denn neben dem Football-Kracher gibt es auch diesmal wieder ein vielseitiges Rahmenprogramm mit DJ und einigen Mitmach-Stationen rund um das Stadion.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden