Vikings sorgen für NFL-Feeling in der Generali Arena

Am Samstag kommt es zum Gipfeltreffen in Football-Europa zwischen Rhein Fire und den Vienna Vikings. Dabei ist auch erneut Besuch aus der NFL in Wien zu Gast.

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Zwei Siege, zwei Spiele, 91 Punkte. Die Vienna Vikings lieferten einen fulminanten Saisonstart in der neuen europäischen Top-Liga, "AFLE: The League Europe", ab. Jetzt kommt es am Samstag (ab 16.45 Uhr, live Sport 1, ORF & Red Bull TV) in der Wiener Genrali Arena zum Gipfeltreffen mit Rhein Fire aus Deutschland.

Es sind zwei der erfolgreichsten Franchises Europas, die sich gegenüberstehen. In den letzten drei direkten Duellen konnten die Wiener allerdings nur eines gewinnen. Das soll sich heuer ändern, das Team von Head Coach Chris Calaycay hofft auf viele Fans und dass es im Stadion wieder richtig laut wird.

Noch dazu hat sich auch dieses Mal wieder hoher Besuch aus den USA angekündigt. Nach Marshawn Lynch vor zwei Wochen ist nun mit Mack Strong die nächste Legende der Seattle Seahawks beim Showdown gegen Rhein Fire zu Gast. Vor dem Kick-off gibt es auch wieder die Möglichkeit eines Meet & Greet, was schon vor zwei Wochen die Massen begeisterte.

"Tolle Kooperation"

"Es ist eine tolle Kooperation mit den Seahawks. Und noch mehr freue ich mich für unsere Fans und die Kinder, dass sie diese Stars hautnah erleben können", strahlt Calaycay.

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Auch welche Seahawks-Legende sich der Erfolgs-Trainer als nächstes in Wien zu Gast wünscht, weiß der leidenschaftliche Seattle-Fan scherzend: "Shaun Alexander oder Bobby Wagner wären ein Traum."

+++ HIER gibt es die Tickets für den Hit Vienna Vikings gegen Rhein Fire +++

Für das Spiel am Samstag gibt es noch Karten. Denn neben dem Football-Kracher gibt es auch diesmal wieder ein vielseitiges Rahmenprogramm mit DJ und einigen Mitmach-Stationen rund um das Stadion.