„Was geht, Oida“: Vikings-Star Stewart brennt auf Showdown in Polen

Die Vienna Vikings treffen am Sonntag (ab 14.40 Uhr, live auf Red Bull TV & AFLE+) auf die Wroclaw Panthers, das Duell der beiden Auftaktsieger der AFLE. Für einen Wikinger ist es eine ganz besondere Partie: US-Import Darrell Stewart Jr.

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Am Sonntag startet die neue europäische Football-Liga, AFLE: The League Europe, richtig durch. Erstmals sind alle acht Teams im Einsatz. Der Kracher findet in Breslau statt, wo die beiden Auftaktsieger aufeinander treffen. Die Vienna Vikings konnten am ersten Spieltag Berlin Thunder klar bezwingen, die Wroclaw Panthers setzten sich gegen Neuling London Warriors durch.

Der erste Touchdown der Liga-Geschichte wurde vergangenen Samstag vom neuen Vikings-Superstar Darrell Stewart Jr. erzielt. Ausgerechnet er wird auch am zweiten Spieltag im Fokus stehen. Vergangenes Jahr stand er noch im Kader der Polen, erzielte dort unfassbare 13 Touchdowns.

Jetzt kommt es zum Wiedersehen, wo er nachlegen will. „Sie spielen ähnlich wie im Vorjahr. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Ich werde mein Spiel durchziehen“, verrät der 29-jährige Star-Receiver und stellt weiter klar: „Ich möchte die Fans mit meiner Art überzeugen.“

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Perfekte Harmonie mit Holmes

So wie die Verbindung mit Vikings-Quarterback Ben Holmes auf Anhieb harmoniert („Ben ist ein großartiger Typ, er kann am Feld alles.“), so hat er seine neue Heimat schon jetzt ins Herz geschlossen. Im Vorjahr wurden er und seine Frau Maki Merid erstmals Eltern. In Wien fühlte sich die Jungfamilie auf Anhieb wohl. Dafür büffelt der gebürtige Texaner, der 2020 als Undrafted Free Agent bei den Green Bay Packers unter Vertrag stand, fleißig Deutsch. Ein Wort hat er schon besonders ins Herz geschlossen. „Oida. Was geht, Oida?“, gibt er lachend im US-Wienerisch zum Besten.

Stewart und seine Familie genießen die Zeit in ihrer neuen Heimat. © Hannes Jirgal/Vienna Vikings

In Österreich hat er auf und neben dem Platz noch vieles vor. Während die Saison noch in den Startlöchern steht, wo man in Wien vom Titel im Gold Bowl träumt, gibt es vor allem privat noch vieles zu erleben. „Ich bin noch nicht dazu gekommen, ein Schnitzel zu probieren. Mit Preiselbeeren, natürlich“, stellt der neu gewonnene Kässpätzle-Liebhaber klar. Auch sonst hatte er noch nicht so viel Zeit, Wien zu erleben: „‚Meine Frau fragt mich schon, wann wir das endlich machen“, meint der Football-Profi lachend.

Sein größter Wunsch derzeit: „Ich hoffe, meine Mutter schafft es zu einem Spiel nach Wien. Sie würde es hier lieben.“ Klar ist: Darrell Stewart Jr. ist gekommen, um zu bleiben und will mit den Vikings noch viele Erfolge feiern.