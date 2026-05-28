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Potapova
© Getty

French Open

Potapova siegt in Paris: Jetzt gegen Titelverteidigerin

Von
28.05.26, 22:13
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Anastasia Potapova steht nach einem echten Tennis-Krimi in der dritten Runde der French Open. 

Die Nummer 30 der Welt bezwang in einer hart umkämpften Partie die Britin Katie Boulter, die aktuell auf Rang 71 der Weltrangliste liegt. Das Match ging über die volle Distanz und endete nach etwas mehr als zwei Stunden mit 5:7, 6:4 und 6:2 für Potapova.

Im ersten Satz gab es ein wahres Break-Festival, bei dem Potapova ihren Aufschlag direkt abgeben musste, durch einen Doppelfehler von Boulter aber das prompte Rebreak schaffte. Bis zum Stand von 4:3 war jedes weitere Spiel ein Break, ehe die Kontrahentin ihren Service mit einem Ass halten konnte. Beim Stand von 5:6 verlor Potapova jedoch erneut ihr Aufschlagspiel und gab den Satz knapp ab. 

Potapova dreht mächtig auf

Im zweiten Durchgang zeigte sich Potapova von einer ganz anderen Seite. Sie breakte ihre Gegnerin direkt zu Beginn und zog schnell auf 5:1 davon. Trotz eines zwischenzeitlichen Rückschlags, als Boulter noch einmal auf 4:5 verkürzen konnte, brachte sie den Satzgewinn bei eigenem Service letztlich sicher durch.

Einzug in die nächste Runde

Auch in den entscheidenden finalen Satz startete sie mit einem Break und ging zügig mit 2:0 in Führung. Beim Stand von 3:1 nahm Potapova der Britin erneut den Aufschlag ab. Diesen Vorsprung ließ sie sich nicht mehr nehmen und machte den Sack nach etwas mehr als zwei Stunden endgültig zu. In der dritten Runde wartet nun mit der US-Amerikanerin Coco Gauff die aktuelle Nummer vier der Welt eine echte Top-Vier-Spielerin auf sie.

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