Wirbel um Luxus-Schuhe von Rad-Superstar Pogacar

Superstar Tadej Pogacar fährt seinen Kontrahenten bei der Tour de France auf und davon, doch jetzt gibt es Aufregung um seine Schuhe.

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Tadej Pogacar ist der absolute Superstar der Rad-Szene. Mit seiner Machtdemonstration am legendären Tourmalet vergangene Woche setzte er sich auch in der Gesamtwertung der Tour de France klar vom Rest des Feldes ab. Doch bei seinen Auftritten am Siegerpodium ist nicht der unheimliche Klassen-Unterschied das heißeste Thema, sondern vielmehr seine Schuhe.

Der vierfache Tour-Sieger und Doppelweltmeister bekommt von seinem Rennstall UAE Team Emirates-XRG jede erdenkliche Freiheit. So darf er auch bei Trainingscamps und ähnlichen Ausfahrten etwa ohne Team-Trikot fahren. Hintergrund ist, dass er mittlerweile anhand seines Weltmeister-Trikots von Fans aufgehalten oder gar verfolgt wird.

So bleibt er meistens unbekannt und kann in Ruhe sein Training abspulen. Doch bei der Frankreich-Rundfahrt erhalten die Freiheiten des 27-jährigen Slowenen neue Maßstäbe. Denn auch bei den offiziellen Auftritten darf der Ausnahmekönner plötzlich etwas erlauben, das es so noch nie gab.

Besondere Schuhe für Rad-Star

Bei den Siegerehrungen tritt er mit ganz besonderen Luxus-Schuhen auf. Seine New Balance 1080 v15 sind eine Sonderanfertigung in den Teamfarben, die bislang nur Tour-Dominator und seinen Teamkollegen zur Verfügung steht.

© Getty Images

Das Modell ist ein herkömmlicher, gut gedämpfter Straßenlaufschuh, mit einem Gewicht von 244 Gramm und einem 6-Millimeter-Absatz. Das Original im Handel kostet bereits stolze 200 Euro, die exklusive Sonder-Anfertigung, die derzeit nicht zum Kauf erhältlich ist, hat einen weit höheren Wert.

Fans auf der ganzen Welt suchen das Modell, doch bisher dürfen nur die UAE-Stars das Sondermodell tragen. Ob es später ebenfalls zum privaten Kauf zur Verfügung steht, will die Schuh-Marke noch nicht verraten.