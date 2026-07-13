Enthüllt: Sinner-Freundin ist die Ex von Schumacher

Nach dem großen Wimbledon-Triumph von Jannik Sinner rätselten viele TV-Zuschauer über eine diskrete Umarmung in der Box. Bei der Frau handelt es sich um seine Partnerin Laila Hasanovic.

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Nach seinem jüngsten Triumph über Alexander Zverev, der ihm den fünften Grand-Slam-Titel einbrachte, lief der Weltranglisten-Erste direkt zu seinen Vertrauten in die Box. Dort gab es für seine Liebste jedoch nur eine auffallend zurückhaltende, fast schon flüchtige Umarmung. Auf dem Motorroller im privaten Alltag zeigt sich das Paar hingegen deutlich inniger als nach den ganz großen Momenten auf dem Court.

Laila Hasanovic, girlfriend of Jannik Sinner, attends the final match of the Internazionali BNL d'Italia 2026 tennis tournament at Foro Italico in Rome (Italy), May 17th, 2026 (Photo by Elianton/Mondadori Portfolio via Getty Images) © Mondadori Portfolio via Getty Im

Private Liebe abseits der Kameras

Die beiden legen großen Wert darauf, ihre Beziehung nicht im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit zu präsentieren. Gemeinsame Küsse oder intime Momente bekamen die Fans bislang kaum zu Gesicht, was in der heutigen Social-Media-Welt der Prominenten durchaus ungewöhnlich ist. Selbst nach dem bedeutenden Sieg bei den ATP Finals im vergangenen November in Turin fiel die gezeigte Innigkeit auf dem Platz eher überschaubar aus. Ein seltener Schnappschuss beim Restaurantbesuch in Mailand gilt da bereits als das Höchste der Gefühle für Neugierige.

Voller Fokus auf den Erfolg

Laila Hasanovic, die früher mit dem Rennfahrer Mick Schumacher liiert war, reiste extra für das entscheidende Endspiel an. Ähnlich wie Alexander Zverevs Partnerin Sophia Thomalla war sie während des restlichen Turniers nicht im Stadion zu sehen, um jegliche Ablenkung zu vermeiden und den vollen Fokus auf das sportliche Ziel zu ermöglichen. Diese Taktik ging voll auf. Dass die beiden eng zusammenstehen, bewies das Model auch abseits des Platzes: Nach einem Hitzekollaps bei den French Open und dem damit verbundenen Zweitrunden-Aus wich sie ihm auch bei den anschließenden Klinikaufenthalten nicht von der Seite.

Die ungewollte Liebes-Enthüllung

Ihren ersten offiziellen Auftritt im Umfeld des Tennis-Stars hatte die Dänin im Herbst 2025 beim Turnier in Wien, wo sie gemeinsam mit Sinners Eltern Hanspeter und Siglinde auf der Tribüne saß. Kurz darauf machte der Sportler die Beziehung, über die ohnehin schon länger spekuliert worden war, im Rahmen einer Dankesrede unbeabsichtigt öffentlich. Er betonte damals ausdrücklich, wie viel es ihm bedeute, dass seine Familie und Laila immer hinter ihm stehen.