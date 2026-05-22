Vienna Vikings starten in eine neue Ära

Endlich fliegt das Ei auch wieder in Wien: Mit dem Samstags-Kracher der Vienna Vikings gegen Berlin Thunder startet Football-Europa in eine neue Ära.

Nach intensiven Wochen der Vorbereitung auf und abseits des Platzes haben die Vienna Vikings am Samstag (ab 16.45 Uhr, live auf Sport1) die große Ehre, die neue europäische Football-Liga "AFLE: The League Europe" einweihen zu dürfen. Im Vorjahr mussten sich die Wiener im wohl letzten ELF-Finale knapp Stuttgart Surge geschlagen geben, während der Champion danach Insolvenz beantragen musste. Österreichs Erfolgs-Franchise konnte etwa mit Linebacker Luca Siebert oder Meister-Trainer Jordan Neuman als Offensive Coordinator vom Final-Gegner verpflichten.

Hinzu kommt geballte rot-weiß-rote Power. Noel Swancar, Ex-NFL-Star Bernhard Seikovits, Florian Bierbaumer, Ex-Raiders Philipp Haun oder Yanick Mayr zählen genauso in der neuen Liga zum Team, wie Lukas Holub, Urgestein Aleksandar Milanovic oder Thomas Schaffer. Hinzu kommen Star-Imports wie Marloshawn Franklin, Ben Holmes, Darrell Stewart und Amani Dennis. "Im Vergleich zum Vorjahr ist unser Kader noch stärker", freut sich Co-Owner Robin Lumsden auf den Auftakt im Sportclub-Stadion.

Ein besonderer Coup ist durch die Regeln in der neuen Liga möglich gewesen. Mit Sean Trotter steht erstmals auch ein Japaner im Kader der Wikinger. Head Coach Chris Calaycay ist mit der Vorbereitung zufrieden und brennt auf die neue Saison: "Es wird Zeit, dass es endlich losgeht. Wir sind top vorbereitet. Man weiß zwar noch nicht viel über die gegnerischen Mannschaften, aber wir wollen uns ohnehin auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können."

Top-Stimmung am Gameday

Die Wikinger hoffen gegen Berlin auf die Unterstützung der Fans. Ein paar Tickets sind noch zu haben. Abgesehen von Football auf Top-Niveau ist auch rund um das Spiel für jede Menge Stimmung gesorgt. Ab 14 Uhr beginnt das Show-Programm vor dem Stadion mit DJ, Essen und dem klassischen Football-Feeling, für das die Heimspiele der Vikings international bereits bekannt sind.

Neben dem zweimaligen ELF-Champion Rhein Fire, Thunder und den Wroclaw Panthers gibt es mit den Alpine Rams aus der Schweiz, Paris Lights, Firenze Red Lions und London Warriors gleich vier komplette Neulinge auf dem Semi-Pro-Niveau in Europa.

Kantersiege bei Konkurrenz-Liga

Im Vergleich zur zeitgleich neu gegründeten EFA mit sechs Teams wirkt das Auftreten der AFLE allerdings schon weit professioneller. Die EFA versuchte Fans mit dem Leitsatz zu locken, dass die Klassenunterschiede der ELF der Vergangenheit angehören. Am ersten Spieltag gab es aber in zwei von drei Spielen Kantersiege, welche die Spannung vermissen ließen.

Dem gegenüber ist man sich in der AFLE bewusst, dass es gerade zu Beginn nicht ganz so ausgeglichen zur Sache gehen wird. Die Neulinge werden wohl noch Startschwierigkeiten haben, dafür hat man dank eines US-Investors im Hintergrund Planungssicherheit. Hinzu kommt, dass die AFLE kurz vor dem Auftakt eine eigene Streaming-Seite gelauncht hat, wo man sich einzelne Spiele oder auch alle Partien der Saison zu einem fairen Preis erwerben kann.

Mit dem Startschuss der AFLE am Samstag herrscht dann endgültig Klarheit und Football-Fans in Europa können gespannt auf eine hoffentlich ruhigere Zukunft blicken, mit jeder Menge Highlights.