Weltmeister von 2014 beendet Karriere

Fußball: Lukas Podolski beendete seine Karriere.

Lukas Podolski, mit Deutschland 2014 Weltmeister, beendet im Sommer bei Gornik Zabrze seine Karriere als Profifußballer.

Der 40-jährige gebürtige Pole feierte beim 1. FC Köln 2003 sein Profidebüt und avancierte dort schnell zur Kultfigur. Dabei halfen Podolski viele Tore, aber auch sein frech-selbstbewusstes Auftreten. Danach ging es nach München weiter, mit dem FC Bayern holte er 2008 das Double. Weitere Stationen waren unter anderem Arsenal, Inter Mailand und Galatasaray.