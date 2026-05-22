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podolski
© Getty Images

Mit 40 Jahren

Weltmeister von 2014 beendet Karriere

Von
22.05.26, 21:26
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Fußball: Lukas Podolski beendete seine Karriere.  

Lukas Podolski, mit Deutschland 2014 Weltmeister, beendet im Sommer bei Gornik Zabrze seine Karriere als Profifußballer.

Der 40-jährige gebürtige Pole feierte beim 1. FC Köln 2003 sein Profidebüt und avancierte dort schnell zur Kultfigur. Dabei halfen Podolski viele Tore, aber auch sein frech-selbstbewusstes Auftreten. Danach ging es nach München weiter, mit dem FC Bayern holte er 2008 das Double. Weitere Stationen waren unter anderem Arsenal, Inter Mailand und Galatasaray.

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