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© getty

Trotz Crash-Chaos

F1: Mercedes deklassiert die Konkurrenz im Montreal-Training

22.05.26, 21:00
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Machtdemonstration der Silberpfeile im Montreal-Chaos! WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat im von zwei Rotphasen überschatteten Freien Training zum Großen Preis von Kanada die Bestzeit in den Asphalt gebrannt.

Formel-1-Leader Kimi Antonelli ist im Freien Training zum Großen Preis von Kanada die schnellste Runde gefahren. Der erst 19-jährige Italiener verwies seinen britischen Mercedes-Teamkollegen George Russell mit einem Vorsprung von 0,142 Sekunden auf Platz zwei. Als Dritter wies Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari bereits einen heftigen Rückstand von 0,774 Sekunden auf. Formel-1-Dominator Max Verstappen erlebte im Red Bull als Fünfter mit einer glatten Sekunde Rückstand einen Dämpfer, während Titelverteidiger Lando Norris im McLaren auf Position sechs fast 1,4 Sekunden verlor.

Zwei rote Flaggen bringen Zeitaufschlag

Die einstündige Session auf dem Circuit Gilles-Villeneuve musste gleich zweimal unterbrochen werden. Zunächst war Liam Lawson von den Racing Bulls mit seinem Boliden stehen geblieben, später verschätzte sich Williams-Pilot Alexander Albon und krachte in die Mauer. Sein demolierter Wagen musste aufwendig abgeschleppt werden. Die Rennleitung entschied aufgrund der Unterbrechungen kurzerhand, das Training um 15 Minuten zu verlängern, um den Teams wertvolle Testzeit zu schenken.

Brutaler Stress vor der Sprint-Quali

An diesem Grand-Prix-Wochenende mit integriertem Sprintrennen haben die Fahrer und die Teams extrem wenig Möglichkeiten, sich und die Boliden auf die Strecke abzustimmen. Der Zeitplan ist gnadenlos: Nur knapp drei Stunden nach dem Ende dieses ereignisreichen Freien Trainings steht am heutigen Abend noch die wichtige Qualifikation für den Sprint auf dem Programm.

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