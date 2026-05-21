Ganz Europa zittert vor rot-weiß-rotem Touchdown-Duo

Am Samstag starten die Vienna Vikings in eine neue Ära. Gegen Berlin Thunder wird im neuen Sport-Club-Stadion die neue Football-Liga AFLE: The League Europe eröffnet. In den Reihen der Wikinger zittert die Liga vor dem Tight-End-Duo Florian Bierbaumer und Bernhard Seikovits.

Endlich geht Football in Europa wieder richtig los. Nach dem Auftakt der EFA in der Vorwoche startet nun die zweite Liga, die sich aus der gescheiterten ELF gegründet hat, richtig durch. Die AFLE: The League Europa wird am Samstag (ab 16.45 Uhr, live Sport1) mit dem legendären Hauptstadt-Duell zwischen den Vienna Vikings und Berlin Thunder im neu eröffneten Sportclub-Stadion ausgerechnet in Wien ihre Premiere feiern.

Nachdem man im Vorjahr das letzte ELF-Finale gegen Stuttgart Surge knapp verloren hat, geht die österreichische Erfolgs-Franchise auch heuer als Titelanwärter in die Saison. Das Ziel ist klar: Die erste Gold Bowl der Geschichte soll am 6. September in Duisburg nach Österreich geholt werden. Dabei hofft das Team von Headcoach Chris Calaycay auch auf zwei heimische Offensiv-Waffen. Mit NFL-Rückkehrer Bernhard Seikovits und Fan-Liebling Florian Bierbaumer stehen zwei der besten Tight Ends Europas im Kader der Wiener. Head Coach Chris Calaycay freut sich riesig über die beiden Vikings-Waffen: "Es ist ein Geschenk beide hier bei uns zu haben."

oe24 sprach mit dem zweiköpfigen Touchdown-Monster, das schon nach kurzer Zeit extrem harmoniert, vor Saisonstart. Für den 28-jährigen Seikovits schließt sich der Kreis. Er wurde bei den Vikings ausgebildet, ehe er durch das International Pathway-Programm der NFL seinem großen Traum bei den Arizona Cardinals nachgehen konnte. "Es gibt nicht viele Tight Ends in Europa, weil die Anforderungen so spezifisch sind. Wir werden viele Probleme kreieren für die gegnerischen Mannschaften. Wir können durchrotieren oder zeitgleich am Platz stehen", setzt er auf die Vielseitigkeit der unter Europas AFLE-Defenses gefürchteten Duos. Von einer Rivalität mit seinem Gegenüber will er nichts wissen: "Es ist gut, wenn man sich auf sein Gegenüber verlassen kann, es wird keinen Unterschied machen, wer von uns auf dem Feld steht."

Bierbaumer nach US-Abenteuer zurück

Für den 27-jährigen Bierbaumer kam die Berufung in den Vikings-Kader doch überraschend. Im Winter wurde er in den USA in die UFL gedraftet, wurde aber kurz vor Saisonstart doch aus dem Kader gestrichen und kehrte nach Wien zurück, wo er schon in den letzten Jahren große Erfolge feiern konnte. "Es ist eine ganz besondere Erfahrung gewesen. Dennoch war es ein kurzer Schock-Moment, dass es nicht geklappt hat. Ich habe dann kurz Zeit gebraucht, das zu verarbeiten. Aber Kollegen, wie Seikovits, haben mir dann sehr geholfen, wieder zurück ins Team zu kommen."

Mit Seikovits an der Seite freut sich Bierbaumer auf die neue Saison: "Das ist etwas ganz Besonderes. Wir sind schon gespannt, welchen Schaden wir anrichten können." Auch auf die neue Heimstätte in Hernals freut sich das Duo. Bierbaumer: "Es ist wie zu Hause hier, es ist als Home-Base ein perfektes Stadion."

Start ins Ungewisse

Angesichts der neuen Liga und vielen neuen Mannschaften sind sich die beiden einig, dass man sich auf das eigene Team konzentrieren will. "Wir haben nur das in der Hand, was wir kontrollieren können. Wir wollen unseren Fans eine Show bieten."

© HannesJirgal

Der Startschuss für das neue Wiener Touchdown-Duo, das von Quarterback Ben Holmes in Szene gesetzt werden soll, ist bereit für den Saisonstart und hofft neben "Edel-Fan" und Super Bowl-Sieger Marshawn Lynch, der seit Mittwoch in Wien ist, auch auf die Unterstützung der lautstarken Vikings-Fans.

Für Football-Fans, die auch sonst kein Spiel der neuen Liga verpassen wollen, hat die AFLE vor wenigen Tagen eine neue Streaming-Plattform eröffnet, wo man alle Spiele und Zusatzinhalte live und on demand sehen kann.

+++ HIER geht es zum Streaming-Portal der AFLE +++

Für die ganze Saison kostet der Season Pass 39,99 Euro, ab dann wird der Preis auf 49,99 Euro erhöht. Wer sich nur für einzelne Spiele interessiert, müsste auch nur 2,99 Euro pro Partie zahlen.